Дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським проходитимуть у форматі Суспільного телебачення.

Кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський проведуть дебати на НСК Олімпійський у тому ж самому форматі, в якому б проходили дебати у студії НСТУ.

Вступне слово кандидатів триватиме по п’ять хвилин, після чого почнеться дискусія, яка триватиме 36 хвилин.

Кожен з кандидатів має задати не більше чотирьох-п’яти питань.

Заключне слово кандидатів триватиме по п’ять хвилин.

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На сцені із Петром Порошенком знаходитиметься ведучий Андрій Куликов, а на сцені з Володимиром Зеленським – ведуча Олена Фроляк.

До слова, близько трьох десятків чоловіків спортивної зовнішності організовано зайшли на НСК Олімпійський.