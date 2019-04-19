Дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським проходитимуть у форматі Суспільного телебачення.
Кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський проведуть дебати на НСК Олімпійський у тому ж самому форматі, в якому б проходили дебати у студії НСТУ.
Вступне слово кандидатів триватиме по п’ять хвилин, після чого почнеться дискусія, яка триватиме 36 хвилин.
Кожен з кандидатів має задати не більше чотирьох-п’яти питань.
Заключне слово кандидатів триватиме по п’ять хвилин.
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На сцені із Петром Порошенком знаходитиметься ведучий Андрій Куликов, а на сцені з Володимиром Зеленським – ведуча Олена Фроляк.
До слова, близько трьох десятків чоловіків спортивної зовнішності організовано зайшли на НСК Олімпійський.