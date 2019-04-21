Голосування у другому турі виборів закінчилося рівно о 20.00. Всі виборчі дільниці припинили свою роботу.

В Україні завершилося голосування у другому турі виборів президента України. О 20.00 закрили всі виборчі дільниці на території держави.

У бюлетень для голосування були внесені прізвища двох кандидатів.

Опубліковані перші результати виборів президента за даними екзит-полу. Лідером другого туру виборів 2019 з результатом 73,2% став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко з показником – 25,3%.

Голосування триває ще на закордонних дільницях.

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