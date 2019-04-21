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Факти / Україна / Політика

Дільниці закриті. В Україні закінчився другий тур виборів

Голосування у другому турі виборів закінчилося рівно о 20.00. Всі виборчі дільниці припинили свою роботу.

Дільниці закриті. В Україні закінчився другий тур виборів

В Україні завершилося голосування у другому турі виборів президента України. О 20.00  закрили всі виборчі дільниці на території держави.

У бюлетень для голосування були внесені прізвища двох кандидатів.

Опубліковані перші результати виборів президента за даними екзит-полу. Лідером другого туру виборів 2019 з результатом 73,2% став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко з показником  – 25,3%.

Голосування триває ще на закордонних дільницях.

Читайте: Другий тур виборів президента України 2019 (ОНЛАЙН)

Стежте за прямою трансляцією Фактів тижня і спецвипуску о 20.00, де буде оголошено результати екзит-полу.

Факти  ICTV слідкують за явкою на вибори глави держави.

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