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Факти / Україна

Другий тур виборів 2019: відкрилася перша виборча дільниця

Перша виборча дільниця для голосування на виборах 2019 відкрилася в Австралії.

Другий тур виборів 2019: відкрилася перша виборча дільниця

Вибори 2019 вже стартували в Австралії, там при посольстві України відкрилася перша виборча дільниця.

Виборча дільниця почала роботу о 8.00 за місцевим часом у столиці Австралії Канберрі.

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Під час першого туру виборів президента України на цій ділянці проголосували 125 виборців: 69 голосів віддали за Петра Порошенка і 14 – за Володимира Зеленського, інші – за інших кандидатів.

Низьку явку пояснюють тим, що багато українців живуть за межами столиці Австралії, зокрема, у Сіднеї, де відсутнє диппредставництво України.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні пройде другий тур виборів президента України, народ буде обирати між двома кандидатами – Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Факти ICTV стежитимуть за виборами 2019 онлайн.

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