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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Інвестори чекають від Зеленського вау-рішень – Устенко

Інвестиційне співтовариство очікує від Володимира Зеленського рішень, які вплинуть на економічне зростання.

Інвестори чекають від Зеленського вау-рішень – Устенко

Президент Володимир Зеленський може вплинути на економічне зростання за рахунок залучення інвестицій.

Радник президента з макроекономічної політики  Олег Устенко запевняє, що співтовариство інвесторів чекає від президента несподіваних рішень.

– Інвестиційне співтовариство, незважаючи на свою прагматичність, чекає від Зеленського вау-рішень. Це не системний політик. Він буде, в їх розумінні, ламати рамки, – сказав виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

На думку Устенка, мова йде про скорочення рівня тіньової економіки, а також зменшення енерговитратності виробництва.

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– Це може виштовхнути нас вперед, – підкреслив Олег Устенко.

Він додав, що невеликі вкладення коштів даватимуть великий ефект. Швидку детінізацію спровокують навіть м’які позитивні зміни бізнес-клімату.

Нагадаємо, вибори та суди щодо ПриватБанку не вплинули на курс валют, але у липні-серпні 2019 року варто очікувати на здорожчання валюти.

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