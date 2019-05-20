Інвестиційне співтовариство очікує від Володимира Зеленського рішень, які вплинуть на економічне зростання.

Президент Володимир Зеленський може вплинути на економічне зростання за рахунок залучення інвестицій.

Радник президента з макроекономічної політики Олег Устенко запевняє, що співтовариство інвесторів чекає від президента несподіваних рішень.

– Інвестиційне співтовариство, незважаючи на свою прагматичність, чекає від Зеленського вау-рішень. Це не системний політик. Він буде, в їх розумінні, ламати рамки, – сказав виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

На думку Устенка, мова йде про скорочення рівня тіньової економіки, а також зменшення енерговитратності виробництва.

Читайте: Гривня зміцнилася на міжбанку

– Це може виштовхнути нас вперед, – підкреслив Олег Устенко.

Він додав, що невеликі вкладення коштів даватимуть великий ефект. Швидку детінізацію спровокують навіть м’які позитивні зміни бізнес-клімату.

Нагадаємо, вибори та суди щодо ПриватБанку не вплинули на курс валют, але у липні-серпні 2019 року варто очікувати на здорожчання валюти.