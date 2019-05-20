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Факти / Україна

Президент – не ікона, повісьте краще портрети своїх дітей – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент – це не ікона, а тому не потрібно вішати його фотографії у кабінетах.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що високопоставлені чиновники не повинні вішати його фотографію у себе в кабінетах.

– Президент – не ікона, не ідол. Повісьте фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі, – сказав Зеленський.

Крім того, президент заявив, що ніяких вечірок на його честь не буде, оскільки сьогодні робочий день.

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До слова, президент Володимир Зеленський, з нагоди призначення інавгурації на робочий день, дав Верховній Раді чотири завдання.

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