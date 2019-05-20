Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на 18 поїздів до популярних морських курортів.

Квитки на 18 літніх поїздів до морських курортів вже можна придбати у касах та на сайті Укрзалізниці.

Цими поїздами українці зможуть дістатися влітку до Бердянська, Одеси, Генічеська, Миколаєва та Херсона.

Наразі в Укрзалізниці аналізують можливість призначення інших додаткових поїздів до популярних курортів і додаткових рейсів окремих поїздів.

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№ 472/471/552 Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ, з 6 червня по 16 вересня по парних числах; №213/214 Суми – Одеса, з 1 червня по 15 вересня по непарних числах; № 271/272 Харків – Одеса, з 19 червня по 21 вересня через день; № 114/118 Чернівці – Генічеськ, з 30 травня по 7 вересня щоденно; № 243/244 Івано-Франківськ – Бердянськ, з 1 червня по 1 вересня щоденно; №162/161 Миколаїв – Київ, 14, 22, 28 червня; 6, 12, 20, 26 липня; 2, 10, 16, 24, 30 серпня; №168/167 Львів – Одеса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня; 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня; 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня, 1 вересня; № 190/189/244 Дніпро – Кривий Ріг-Генічеськ – з 5 червня по 9 вересня по непарних; № 212/211 Новоолексіївка – Харків, з 14 червня по 1 вересня щоденно; № 215/216 Покровськ – Новоолексіївка, з 1 червня по 31 серпня щоденно; № 232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ, з 6 червня по 10 вересня по парних числах, крім 18, 20 червня; № 256/255 Львів – Херсон, 18, 22, 26, 30 червня; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня; 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпня; 4, 8, 12, 16 вересня; № 261/262 Харків – Бердянськ, з 7 червня по 7 вересня щоденно; № 63/263/264 Харків, Київ – Одеса, з 14 червня по 2 вересня щоденно; № 291/293 Ковель – Одеса, з 31 травня по 16 вересня щоденно; № 298/297 Київ – Херсон, з 30 травня по 22 вересня щоденно; №729/730 (Інтерсіті) Харків – Генічеськ, з 13 червня по 1 вересня щоденно, крім вівторка; №170/169 Львів – Одеса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня; 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня; 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня; 2 та 3 вересня.

До слова, Укрзалізниця відкрила можливість купити пільгові квитки в онлайн-сервісі.