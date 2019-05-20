PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на “морські” поїзди

Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на 18 поїздів до популярних морських курортів. 

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на “морські” поїзди

Квитки на 18 літніх поїздів до морських курортів вже можна придбати у касах та на сайті Укрзалізниці.

Цими поїздами українці зможуть дістатися влітку до Бердянська, Одеси, Генічеська, Миколаєва та Херсона.

Наразі в Укрзалізниці аналізують можливість призначення інших додаткових поїздів до популярних курортів і додаткових рейсів окремих поїздів.

Читайте: Укрзалізниця відкриє онлайн-продаж квитків на всі потяги до Польщі

  1. № 472/471/552 Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ, з 6 червня по 16 вересня по парних числах;
  2. №213/214 Суми – Одеса, з 1 червня по 15 вересня по непарних числах;
  3. № 271/272 Харків – Одеса, з 19 червня по 21 вересня через день;
  4. № 114/118 Чернівці – Генічеськ, з 30 травня по 7 вересня щоденно;
  5. № 243/244 Івано-Франківськ – Бердянськ, з 1 червня по 1 вересня щоденно;
  6. №162/161 Миколаїв – Київ, 14, 22, 28 червня; 6, 12, 20, 26 липня; 2, 10, 16, 24, 30 серпня;
  7. №168/167 Львів – Одеса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня; 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня; 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня, 1 вересня;
  8. № 190/189/244 Дніпро – Кривий Ріг-Генічеськ – з 5 червня по 9 вересня по непарних;
  9. № 212/211 Новоолексіївка – Харків, з 14 червня по 1 вересня щоденно;
  10. № 215/216 Покровськ – Новоолексіївка, з 1 червня по 31 серпня щоденно;
  11. № 232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ, з 6 червня по 10 вересня по парних числах, крім 18, 20 червня;
  12. № 256/255 Львів – Херсон, 18, 22, 26, 30 червня; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня; 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпня; 4, 8, 12, 16 вересня;
  13. № 261/262 Харків – Бердянськ, з 7 червня по 7 вересня щоденно;
  14. № 63/263/264 Харків, Київ – Одеса, з 14 червня по 2 вересня щоденно;
  15. № 291/293 Ковель – Одеса, з 31 травня по 16 вересня щоденно;
  16. № 298/297 Київ – Херсон, з 30 травня по 22 вересня щоденно;
  17. №729/730 (Інтерсіті) Харків – Генічеськ, з 13 червня по 1 вересня щоденно, крім вівторка;
  18. №170/169 Львів – Одеса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня; 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня; 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня; 2 та 3 вересня.

До слова, Укрзалізниця відкрила можливість купити пільгові квитки в онлайн-сервісі.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Укрзалізниця відкриє онлайн-продаж квитків на всі потяги до Польщі
Нові потяги та електронні квитки: які новації готує Укрзалізниця
Укрзалізниця тимчасово призупиняє сполучення з Кропивницьким
Укрзалізниця виявила незаконну виплату премій на 50,9 млн грн
Повної заборони на потяги в РФ не буде – Омелян
Європейський бізнес підтримав зупинку зростання тарифів на перевезення УЗ
У потягах Укрзалізниці з’явилися сучасні ролети
Львів так Львів: Укрзалізниця запустила додаткові потяги на Великдень
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка