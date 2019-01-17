В онлайн сервісі Укрзалізниці з’явилася можливість придбати пільгові квитки.

В онлайн сервісі Укрзалізниці люди з інвалідністю тепер можуть придбати відповідні пільгові квитки, повідомив у Facebook глава Укрзалізниці Євген Кравцов.

Раніше пільгові квитки можна було придбати лише у касах Укрзалізниці.

При бажанні купити пільгові квитки, знадобиться ввести інформацію щодо посвідчення, яке дає право на такий проїзд. Система перевірятиме його в реальному часі.

Наразі новий сервіс доступний лише на сайті Укрзалізниці, проте його появу невдовзі обіцяють і в мобільному додатку.

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До слова, з 15 січня Укрзалізниця відновила можливість повернення квитків в онлайн режимі.