В онлайн сервісі Укрзалізниці з’явилася можливість придбати пільгові квитки.
В онлайн сервісі Укрзалізниці люди з інвалідністю тепер можуть придбати відповідні пільгові квитки, повідомив у Facebook глава Укрзалізниці Євген Кравцов.
Раніше пільгові квитки можна було придбати лише у касах Укрзалізниці.
При бажанні купити пільгові квитки, знадобиться ввести інформацію щодо посвідчення, яке дає право на такий проїзд. Система перевірятиме його в реальному часі.
Наразі новий сервіс доступний лише на сайті Укрзалізниці, проте його появу невдовзі обіцяють і в мобільному додатку.
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До слова, з 15 січня Укрзалізниця відновила можливість повернення квитків в онлайн режимі.
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