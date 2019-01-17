PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Укрзалізниця відкрила можливість купити пільгові квитки онлайн/

Укрзалізниця відкрила можливість купити пільгові квитки онлайн

В онлайн сервісі Укрзалізниці з’явилася можливість придбати пільгові квитки.

Укрзализныця

В онлайн сервісі Укрзалізниці люди з інвалідністю тепер можуть придбати відповідні пільгові квитки, повідомив у Facebook глава Укрзалізниці Євген Кравцов.

Раніше пільгові квитки можна було придбати лише у касах Укрзалізниці.

При бажанні купити пільгові квитки, знадобиться ввести інформацію щодо посвідчення, яке дає право на такий проїзд. Система перевірятиме його в реальному часі.

Наразі новий сервіс доступний лише на сайті Укрзалізниці, проте його появу невдовзі обіцяють і в мобільному додатку.

Читайте: Кравцов очолив Укрзалізницю – рішення Кабміну

До слова, з 15 січня Укрзалізниця відновила можливість повернення квитків в онлайн режимі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Укрзалізниця відновлює повернення квитків через інтернет
Укрзалізниця нічого не може зробити з розкраданням вагонів — експерт
Кравцов очолив Укрзалізницю – рішення Кабміну
Припинення залізничного сполучення України з РФ неминуче – Омелян
Із Дніпра до Львова. Укрзалізниця на свята призначила додатковий поїзд
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди через негоду на Полтавщині
Роздробило таз і кістки: в поїзді Київ-Рахів на жінку впала полиця
Укрзалізниця на Новий рік призначила ще п’ять поїздів – напрямки
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка