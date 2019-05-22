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Факти / Україна / Політика

Зеленський вніс у Раду перший законопроект, Парубій просить уточнити

На позачерговому засіданні Верховної Ради нардепи розглянуть зміни до законів про вибори та державні закупівлі.

Зеленський вніс у Раду перший законопроект, Парубій просить уточнити

На позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня, про скликання якого просив Володимир Зеленський, нардепи повинні розглянути два питання – зміни до законів про вибори та державні закупівлі.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

При цьому президент України поки що вніс тільки один законопроект – про внесення змін до закону Про державні закупівлі (№10317).

Проекту документа про зміни до закону Про вибори народних депутатів України поки на сайті Ради немає.

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Зі свого боку спікер парламенту Андрій Парубій звернувся до Зеленського з проханням конкретизувати, які номери законопроектів повинні розглянути нардепи на засіданні, призначеному на 12.00 22 травня.

Як повідомлялося, Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори.

Фото: Dreamstime

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