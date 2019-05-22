На позачерговому засіданні Верховної Ради нардепи розглянуть зміни до законів про вибори та державні закупівлі.

На позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня, про скликання якого просив Володимир Зеленський, нардепи повинні розглянути два питання – зміни до законів про вибори та державні закупівлі.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

При цьому президент України поки що вніс тільки один законопроект – про внесення змін до закону Про державні закупівлі (№10317).

Проекту документа про зміни до закону Про вибори народних депутатів України поки на сайті Ради немає.

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Зі свого боку спікер парламенту Андрій Парубій звернувся до Зеленського з проханням конкретизувати, які номери законопроектів повинні розглянути нардепи на засіданні, призначеному на 12.00 22 травня.

Звернувся до Президента України з вимогою конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду Верховною Радою України @verkhovna_rada сьогодні на позачерговому засіданні. pic.twitter.com/624hIiVGLW — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 мая 2019 г.

Як повідомлялося, Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори.