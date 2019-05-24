24 травня розпочинається виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради.

В Україні розпочалася передвиборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року.

Виборчий процес розпочався наступного дня після опублікування указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів.

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Указ був опублікований 23 травня у виданні Урядовий кур’єр.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що ЦВК не встигне підготуватися до виборів до Верховної Ради за діючою системою держзакупівель.