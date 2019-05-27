В Україні сьогодні, 27 травня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької та французької мов.

ЗНО з іспанської, німецької та французької мов сьогодні, 27 травня, напишуть близько 3 тис. абітурієнтів.

Початок тестування з іноземних мов – 11.00.

На виконання сертифікаційної роботи учасникам ЗНО відведено 150 хвилин.

Вона складається з 59 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 72.

Тест з іноземних мов складається з чотирьох частин: аудіювання, читання, письмо і використання мови.

Під час аудіювання, на виконання якого відведено 30 хвилин, випускникам запропонують прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин кожний. Запис кожного з блоків фрагментів тексту буде повторено двічі.

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