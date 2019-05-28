День прикордонника в Україні відзначають 30 квітня, а не 28 травня, як було раніше.
День прикордонника в Україні з 2018 року відзначають 30 квітня. У минулому році президентом країни був виданий указ про перенесення дати свята.
Дата Дня прикордонника співзвучна з реальними подіями в Україні. 30 квітня 1918 року українські війська біля ст. Колпакова встановили свої символи на кордоні Української держави. У зв’язку з цим і була обрана дата для свята.
Державна прикордонна служба України охороняє кордони країни з Росією, Білоруссю, Угорщиною, Молдовою, Польщею, Румунією, Словаччиною.
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Раніше Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.
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