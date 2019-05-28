Стрибки з пірсу, катання на банані і екстрим з тарзанкою – все це стало таким звичним для відпочивальників, що вже не здається небезпечним. А даремно … Як не вбитися на курорті, повернутися додому здоровим, а найголовніше живим – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Всі ми їдемо на моря, вирушаємо на річки, щоб розслабитися. Потрапляючи у світ морських спокус, часто забуваємо про обережність. Побачили, як люди на банані борознять хвилі – спробували; помітили, як хтось летить на тарзанці – ризикнули і стрибнули, а тут ще над головою пропливає парашут – зважилися і ви вже там …

Деякі моменти ми контролюємо самостійно – беремо у руки тарзанку, стрибаємо з пірсу або пливемо на глибину без особливих умінь плавати. В інших випадках залежимо від професіоналізму інших людей – сідаємо на таблетку або займаємося парасейлінгом (парашут тягне катер і піднімає над морем – Ред.). Але в обох варіантах тільки ми обираємо – робити чи ні.

Віднесло на матраці

Лежати на спині, плисти по хвилях, дивитися на блакитне небо і раптом опинитися у сотнях метрах від берегу. Думаєте, такі ситуації рідкість?

З року в рік люди потрапляють у цю морську пастку. Наприклад, у 2017 році у Приморську Запорізької області цілу родину віднесло у відкрите море на матраці. Благо, поруч були рятувальники, вони-то і доставили бідолах до берега.

– На відстані 700 м від берега у відкрите море віднесло на матраці трьох відпочивальників, з яких одна дитина 2005 року народження. Рятувальники на моторному човні дісталися до людей і доставили їх на берег, – повідомили тоді у прес-службі ДСНС.

У 2018 році ситуація повторилася. У курортному Бердянську чоловік відчайдушно намагався наздогнати матрац, у результаті знесилів і почав кликати на допомогу.

– 35-річний чоловік у районі 3-го пляжу поплив за матрацом, який вітром віднесло у відкрите море. Відпочиваючий заплив на відстань близько 500 метрів від берега, – повідомили рятувальники.

Причина

Такі випадки пов’язані, перш за все, з найнебезпечнішою прибережною течією – розривною.

– Це ситуація, коли через сильний вітер або хвилі на узбережжі утворюються осередки зворотних спрямованих хвиль. Людина усвідомлює, що її відносить у море, починає панікувати і гребти щосили проти течії. При цьому тільки витрачає сили, – розповідає співзасновник громадської організації Пляжний патруль Денис Пікалов.

Самостійно визначити чи є розривна течія складно. Тому уточніть цей момент у рятувальника.

Що робити

Якщо ви опинилися у такій ситуації, правило одне – не намагайтеся гребти назад до берега, пливіть або вправо, або вліво.

– Як тільки ви опинитеся на достатній відстані, відчуєте – течія зникла. Це дозволить вам повернутися до берега, – говорить Денис Пікалов.

Заснув на матраці

Так, і таке теж буває. У минулому році у селищі Лазурне стався випадок, за мотивами якого можна писати оповідання і знімати фільми. Українець заснув на матраці, а коли прокинувся – навколо нього було відкрите море.

Три дні він боровся зі спекою, спрагою і голодом. Його виловили рятувальники біля берегів Криму. Він знаходився у стані середньої тяжкості і був вкрай виснажений.

Що робити

Тут два правила. Перше, спробуйте визначити сторони світу: це легко зробити – у морі сонце заходить чітко на заході. Тоді ви зрозумієте, де знаходиться берег.

Найголовніше – не панікуйте.

Як тільки ви це зробили, починайте рухатися у бік берега. Але робіть це, зберігаючи максимальну кількість сил. Пам’ятайте, головна проблема у морі – це відсутність питної води. Саме це і стає причиною втрати свідомості і смерті.

Стрибки з тарзанкою

Така улюблена і дітьми, і дорослими розвага – за своєю суттю є стихійним атракціоном.

– Звичайно, травмонебезпечним може бути навіть аквапарк або карусель на дитячому майданчику. Але вони хоча б спроектовані таким чином, щоб мінімізувати кількість летальних випадків. Якщо мова йде про тарзанку, ви використовуєте її на свій страх і ризик, – повідомляє експерт.

А таких екстремалів чимало. Одних біда обходить стороною, а у інших забирає життя.

У 2017 році у ставку у селі Глушки Київської області потонули дві дівчинки – 10 і 12 років. Діти стрибали на тарзанці з берега на берег. Вона не витримала навантаження – і вони опинилися під водою.

У минулому році в Алтайському краї 13-річний хлопчик невдало стрибнув з тарзанки у річку і втратив руку.

Як не вбитися

Перш за все, навчитеся плавати, а вже потім займайтеся екстримом на воді. Не завадить навчитися і стрибкам у воду: сходіть у спеціалізовану школу. Там вас навчать, як правильно стрибати, щоб не вбитися. Левова частина травм пов’язана з тим, що відпочивальники просто не враховують глибину.

Другий момент – обов’язково перевірте дно! Переконайтеся, що воно досить глибоке, там немає корчів, скла і каменів.

Стрибки з пірсу

Часто на пляжі можна зустріти табличку “Стрибати з пірсу заборонено!”. Але кого і коли це зупиняло.

У Криму стрибок з пірсу мало не став фатальним для 13-річного хлопчика. На щастя, дитина відбулася тільки переломом руки.

– Він не розрахував сили та зробив невдалий стрибок, у результаті якого отримав травму руки і не міг самостійно вибратися з води, – йшлося у повідомленні.

Дитину витягли рятувальники.

А ось для одесита В’ячеслава Лобачова стрибок з пірсу виявився смертельним. Два тижні хлопець пролежав у реанімації і у підсумку помер від отриманих травм.

Як не розбитися

Якщо на пляжі ви бачите напис “Стрибати з пірсу заборонено!” – не ризикуйте. А якщо вже і наважуєтеся, не робіть це наодинці – залиште собі шанс на порятунок.

Утоплення

Загибель від утоплення стоїть на третьому місці у світі за кількістю смертей від ненавмисних травм! За даними ДСНС України, з початку 2018 року у водоймах потонули 250 людей. Лише за 20-26 травня вода забрала життя у 30 осіб.

Один з нещасних випадків стався у селі Чагів Вінницької області. Там загинули двоє маленьких дітей. 6-річний хлопчик послизнувся на бетонних плитах і впав у воду, а його 10-річна сестра кинулася йому допомагати.

За словами Дениса Пікалова, більшість нещасних випадків трапляється поблизу берега, буквально за 30 метрів. Пов’язано це, перш за все, з недотриманням правил безпеки.

Як не потонути

У світовій практиці є таке поняття, як ланцюг порятунку. Сенс його у цих простих правилах:

Купайтеся у зоні видимості рятувальників. Якщо рятувальник вас не бачить, він вас не врятує.

Не купайтеся наодинці.

Вчіться плавати, ходіть у басейн, водіть туди дітей. Навчіться навичкам.

Купайтеся на цивілізованих муніципальних пляжах.

Ніколи не купайтеся у стані алкогольного сп’яніння.

– Якщо ви купаєтеся на дикому пляжі наодинці, вночі, то ви повинні чітко усвідомлювати, що ніякий рятувальник, ніякий вертоліт вас не врятує, – підкреслює експерт.

А ось як виглядає живий ланцюг порятунку. У липні 2018 року в американському місті Емералд-Айл, штат Північна Кароліна, десятки відпочиваючих вишикувалися ланцюгом між пляжем і плавцями, тримаючись за руки, щоб їх теж не забрали хвилі. Таким чином вони намагалися дотягнутися до потопаючих і витягнути їх на сушу.

У результаті майже всі зуміли благополучно дістатися до берега, пише ABC News. Потонула лише одна людина – 41-річний чоловік

Я тону! Що робити

Людина, яка втрачає свідомість, не захоплюючи воду, має великі шанси на порятунок.

Намагайтеся не панікувати! Паніка призводить до того, що ви починаєте ковтати воду завчасно.

– Є правила подачі сигналу: досить підняти ліву руку вгору і на вас зверне увагу рятувальник, – каже Денис Пікалов.

А там вже віддавайтеся у руки професіонала.

Парашут

Якщо стрибнути з парашутом зважиться далеко не кожен, то зайнятися парасейлінгом бажаючих достатньо. Воно й не дивно – не кидаєтеся у безодню, немає ризику, що парашут не розкриється, та й види-то які відкриваються.

Але це тільки на перший погляд. Насправді все досить небезпечно.

У 2017 році на таїландському острові Пхукет 70-річний бізнесмен Роджер Джон Хассі розбився на смерть, впавши з парашута, який тягнув катер. На момент падіння чоловіка підняли на висоту 30 метрів!

Відео нещасного випадку зняла його дружина. Обережно – ролик не для людей зі слабкими нервами!

23 липня 2018 року у селі Андріївка Хасанського району (Росія) під час польоту на водному парашуті розбилися на смерть чоловік і жінка. Виявилося, що інструктори щось наплутали зі страховкою.

І подібних випадків сотні.

Як уберегти себе

Перша відповідь, яка приходить сама собою – не літати. Але що робити, якщо так хочеться кружляти над блакитним морем?

Як убезпечити себе від нещасних випадків – запитали у адвоката Олександра Босенка.

– У першу чергу переконайтеся, що людина, яка керує транспортом, у нашому випадку катером, має на це право. Вимагайте посвідчення водія, – каже юридичний експерт.

Другий момент – перевірте на кого зареєстровано судно, сфотографуйте номерний знак.

– У людини, яка управляє катером, повинні бути ці документи в оригіналах. Я б рекомендував навіть сфотографувати їх, – повідомляє адвокат.

Слід переконатися і у законності використання парашута: кому він належить, на якій підставі, чи є у нього сертифікат відповідності. Про це вам розповість табличка на самому атракціоні або у місці його відправки.

Обов’язково вимагайте документи для особистої безпеки.

Там повинні бути вказані:

назва країни-виробника;

назва продукції: тип, модель;

дозволене число відвідувачів;

дата виготовлення (місяць, рік);

технічні умови виготовлення атракціону;

відомості про сертифікацію (знак відповідності).

Якщо таблички немає або вказані не всі пункти з переліку, краще відмовитися від розваги.

Окремо варто вимагати сертифікат відповідності на парашут.

– Бажано, щоб парашут, на якому будете кататися, мав сертифікат відповідності (технічний стан). Сертифікат повинен бути не старше 1 року, – уточнює Олександр Босенко.

Не забудьте і візуально оглянути парашут і трос – вони повинні бути без латок і вузлів.

І пам’ятайте, ніколи не займайтеся парасейлінгом при сильному вітрі і без рятувального жилета.

Парашут впав: що робити

Якщо парашут впав і ви, слава богу, вижили, можете пред’явити юридичну претензію підприємцю.

Для початку напишіть скаргу особі, яка завдала шкоди вашому здоров’ю. Це перший обов’язковий крок. Не допомогло – дорога до суду.

– Таке право передбачено цивільним кодексом. У разі отримання травм маєте право на отримання матеріальної та моральної шкоди, – каже адвокат.

Але щоб це спрацювало, у вас повинен бути на руках договір або хоча б квиток на атракціон. Якщо на перше навряд чи хто буде витрачати час, то придбати квиток – справа хвилинна.

– Це дозволить довести провину особи і сам факт надання такої послуги, – каже експерт.

І ні в якому разі не підписуйте документи з поміткою “приймаю потенційний ризик” або “компанія не несе відповідальність за …”. Тоді стягнути компенсацію буде складно.

Водні атракціони

Удари, рани, вивихи і навіть черепно-мозкові травми туристи отримують, катаючись на бананах. Цей водний атракціон один з найнебезпечніших. На другому місці – таблетки.

У 2017 році у селі Приморське Херсонської області 14-річна відпочивальниця впала з банана і отримала перелом ключиці.

Батьки постраждалої розповіли, що працівники атракціону – вони ж і рятувальники, – першу допомогу надавати відмовилися. Довелося бідоласі йти до найближчого медпункту два кілометри!

Інший нещасний випадок красномовно описав Євген на одному з форумів:

– У неділю відпочивав на морі. Вирішили з друзями покататися на банані. У результаті – зламаний ніс, одна шишка на голові і один сильний забій спини з неможливістю зігнутися-розігнутися. Постраждали 3 людини з шести. Хірург на моє запитання, чи бували в його практиці звернення з цього приводу – багатозначно кивнув. Протягом лише одного дня я дізнався від трьох знайомих, що вони також отримували травми, катаючись на банані.

Як себе убезпечити

Справа у тому, що надувні водні атракціони не підлягають обов’язковій сертифікації.

– Тому тут питання повністю на совісті виробника атракціонів і підприємців, – каже юрист.

Єдине, що ви можете зробити – оглянути атракціон на предмет видимих ​​пошкоджень. Зверніть увагу і на професіоналізм людини, яка вас готує до запливу – наскільки добре вона все пояснює, чи консультує на предмет непередбачуваних ситуацій.

І користуйтеся цими простими правилами:

не сідайте на атракціон без рятувального жилета;

дуже міцно тримайтеся за поруччя;

сідайте у таблетку глибше;

не відкидайте голову назад і не нахиляйтеся близько до колін.

І пам’ятайте, найбезпечніше місце на банані – це ніс. Наприклад, якщо спереду сядуть дуже активні хлопці і почнуть вставати і підстрибувати під час руху, тим, хто сидить у хвості, буде непереливки – вони просто вилетять з банана.

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Краще перестрахуватися

Перш ніж вирушати на курорт, задайте собі питання – чим я там буду займатися. Впевнені, що не обійдетеся без катань на банані або польотів на парашуті – оформляйте туристичний поліс з додатковими опціями.

Ціна такого поліса 100-250 гривень.

Як правило, турфірми включають у путівку базовий поліс – з мінімальним набором ризиків. Він покриває витрати лише при реальній загрозі життю і здоров’ю: необхідні ліки, огляд лікаря, госпіталізацію до лікарні і назад, а також транспортування тіла на батьківщину, у разі смерті.

Ціна поліса зростає на 50-75%.

Збираєтеся лише ніжитися на сонечку? Тоді цього цілком достатньо. Якщо ж плануєте активно проводити час – кататися на банані, тарілці, літати на дельтаплані або парашуті, оформлюйте поліс з додатковою опцією Sport class D.

– Щоб убезпечити себе, страховку треба складати і наповнювати так, як буде максимально вигідно вам. До базового полісу необхідно додати опції. Звичайно, ціна поліса зросте, але краще заплатити більше і перестрахуватися, ніж потрапити в екстрену ситуацію і залишитися без грошей у чужій країні, – говорить незалежний фінансовий консультант Лідія Шапошникова.

Весь перелік ризиків вам підкаже оператор страхової компанії або агент компанії.

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І пам’ятайте, фірма не виплатить страховку, якщо ви травмувалися у нетверезому стані.

– Якщо відпочивальник у нетверезому стані невдало стрибнув з пірсу або зі скелі у море і розбив голову, йому відмовлять у відшкодуванні подальшого лікування. Якщо ж людина загине, її тіло не транспортують безкоштовно на батьківщину, – підкреслює експерт.

Тому краще сто разів подумайте, перш ніж лізти у воду в стані алкогольного сп’яніння. Гарного відпочинку!

Ангеліна Маліновська

ФОТО: Рixabay; Dreamstime.com

ВІДЕО: ABC News.