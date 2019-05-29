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Факти / Україна

Тепло, але зі зливами: прогноз погоди в Україні на червень

Червень в Україні у 2019 році буде теплим, але можливі зливи у середині місяця.

Тепло, але зі зливами: прогноз погоди в Україні на червень

Погода в Україні у червні 2019 порадує теплом та остудить дощами.

У відділі кліматичних досліджень Укргідрометео НДІ розповіли, що перший тиждень червня цього року зустріне прохолодою. Далі синоптики прогнозують спекотну і суху погоду – аж до середини місяця.

Друга половина червня розпочнеться з похолодання. Також висока ймовірність градів, злив, шквалів.

Після них до кінця першого місяця літа повернеться тепло – до +24 … +26 вдень.

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Синоптики відзначають, що літо в Україні стало коротшим – воно почнеться у середині червня і закінчиться у середині серпня.

До слова, раніше Факти ICTV писали, яким буде літо 2019.

Джерело: Сегодня

Фото: Dreamstime

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