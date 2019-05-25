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Відмова звільнити українських моряків загрожує РФ новими санкціями

Відмова влади Росії звільнити українських моряків і кораблі після рішення Міжнародного трибуналу з морського права спричинить за собою введення нових санкцій.

полозов

Адвокат Микола Полозов заявив, що Росії загрожують нові санкції, якщо влада не звільнить українських моряків і кораблі згідно з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.

Полозов додав, що владі РФ буде зараз складно придумати пояснення, чому вони утримують моряків.

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Адвокат вважає, що проти Росії можуть бути введені секторальні санкції і будуть створені певні складнощі з навігацією кораблів у міжнародних водах.

– У Росії є маса інструментів для того, щоб прийняти законне рішення щодо їх звільнення навіть без припинення кримінальної справи, хоча, на мій погляд, ніякої кримінальної справи не може бути взагалі, – сказав він.

На думку Полозова, Росії не вигідно утримувати моряків через занадто великий політичний тиск.

– Я впевнений, що, напевно, російській владі було б вигідно вже позбутися від цих моряків для того, щоб уникнути нових санкцій і проблем з морським судноплавством, – додав він.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення 24 українських моряків і 3 кораблів в Керченській протоці в 2018 році.

Трибунал зобов’язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 члена їхніх екіпажів.

Фото: Микола Полозов

Джерело: УНІАН

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