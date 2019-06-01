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Факти / Україна / Політика

Запрошення і партнерство: Зеленський оцінив сигнали США

Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував колезі Дональду Трампу за запрошення відвідати з офіційним візитом Вашингтон.

Також лідер української держави відзначив міцне стратегічне партнерство між країнами, коментуючи законопроект щодо посилення підтримки України, який був презентований у Палаті представників Конгресу США.

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– Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, у США запропонували надати Україні статус головного союзника США поза НАТО.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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