Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Президент України Володимир Зеленський подякував колезі Дональду Трампу за запрошення відвідати з офіційним візитом Вашингтон.

Також лідер української держави відзначив міцне стратегічне партнерство між країнами, коментуючи законопроект щодо посилення підтримки України, який був презентований у Палаті представників Конгресу США.

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– Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, у США запропонували надати Україні статус головного союзника США поза НАТО.