Міжнародний суд ООН в Гаазі розгляне заперечення РФ про наявність у суду юрисдикції за позовом України проти Росії.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що Міжнародний суд ООН в Гаазі почне розгляд заперечень Росії за позовом України 3 червня о 10.00.

Дипломат зазначила, що Росія зробила все для того, щоб затягнути розгляд справи по суті.

– Розгляд справи по суті – це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала Суду на 17,5 тис. сторінках ще рік тому, – написала вона.

За її словами, українська делегація представить юридичну позицію і зробить все, щоб переконати суд у необхідності розгляду справи.

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Зеркаль заявила, що під час свого виступу РФ знову почне говорити про так звані заколоти, громадянську війну, порятунок російськомовного населення і повернення Криму.

– Ми морально готові до чергової порції російської пропаганди, – додала вона.

До слова, Україна ініціювала позов проти РФ у січні 2017 року.

У березні Міжнародний суд ООН в Гаазі почав його розгляд. У ньому Україна вимагала притягнути до відповідальності Росію за підтримку терористів на Донбасі і за анексію Криму.

Також Україна звинуватила Росію в порушенні конвенцій ООН, а саме – міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в зв’язку з підтримкою терористів на Донбасі та міжнародної конвенції про ліквідацію расової дискримінації у зв’язку з порушенням прав та переслідування кримських татар і українців у Криму.

У квітні 2017 суд зобов’язав РФ утриматися від обмежень на права кримськотатарського населення і забезпечити доступ до освіти українською мовою.

У вересні 2018 року Росія подала заперечення з приводу юрисдикції до суду ООН.

14 січня 2019 року Україна передала до суду зауваження і позицію у відповідь на заперечення РФ.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення 24 українських моряків і 3 кораблів в Керченській протоці в 2018 році.

Фото: CIJ_ICJ