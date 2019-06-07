Партії Опозиційний блок, Партія миру і розвитку, Наші, Відродження та Довіряй Ділам об’єдналися і разом ідуть на парламентські вибори.

П’ять опозиційних партій заявили про спільну участь у парламентських виборах та уклали Меморандум єдності опозиційних сил.

До складу об’єднаної команди увійдуть представники партій Опозиційний блок, Партія миру і розвитку, Відродження, Довіряй Ділам, Наші.

Урочисте підписання Меморандуму відбулося 7 червня на Пішохідному мосту в Києві.

Підписи під документом поставили: голова фракції Опозиційний блок у Верховній Раді Вадим Новинський, народний депутат з фракції Опозиційний блок Олександр Вілкул, голова Політради партії Опозиційний блок Борис Колесніков, мер Харкова, голова партії Довіряй Ділам Геннадій Кернес, співголова партії Довіряй Ділам, мер Одеси Геннадій Труханов, народний депутат, голова партії Наші Євгеній Мураєв, голова Політради партії Відродження Володимир Пилипенко, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, генеральний директор ПАТ Запоріжсталь Ростислав Шурма, міський голова Ужгорода від партії Відродження Богдан Андріїв, мер Покровська від партії Відродження Руслан Требушкін.

У Меморандумі представники партій задекларували рішення створити єдиний блок опозиційних сил “для захисту спільних політичних і духовних цінностей”.

Серед головних принципів – встановлення надійного і тривкого миру в Україні, організація переговорного процесу щодо конфлікту на сході України “на засадах досягнення розумних компромісів”.

– Закріплення у Конституції позаблокового статусу України, відродження української економіки, створення нових робочих місць, високий рівень заробітних плат, гідне пенсійне забезпечення, розвиток місцевого самоврядування, – зазначено в документі.

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Меморандум охоплює і питання мовної політики та міждержавних відносин.

Зокрема, підписанти планують спільно працювати у парламенті для того, аби забезпечити право громадян “розмовляти і навчати своїх дітей рідною мовою, без мовного диктату з боку держави”, а також гарантувати “невтручання держави в релігійні та конфесійні питання”.

– Мир – це завдання номер один. Прямі переговори, досягнення компромісів з дотриманням національних інтересів України і повне виконання Мінських угод – ось наш шлях до миру. Але мир – це не лише зупинити війну на Донбасі, мир потрібен і між українцями. Без поділу на правильних і неправильних щодо питань мови, культури, віри, історії, без поділу України на захід і схід, північ і південь. Україні потрібен мир і розвиток, а українцям – взаєморозуміння і повага. Заради такого миру ми сьогодні об’єдналися, – заявив лідер парламентської фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

Як зазначив мер Харкова, голова партії Довіряй Ділам Геннадій Кернес, команда об’єднаного опозиційного руху виступає за поглиблення реформи децентралізації.

– Ми за те, аби розвивалося місцеве самоврядування. Для цього ми, мери великих і малих міст України, об’єдналися у єдину партію Довіряй Ділам. Сьогодні ми підписали Меморандум з іншими партіями – Опозиційним блоком, Партією миру та розвитку, Наші та Відродження – для того, щоб провести таку децентралізацію, яка дає можливість заробляти кошти в містах, селищах і селах.

Тому що сьогодні ці гроші “проїдаються” у Києві за рахунок високих тарифів, за рахунок захмарних цін. Тому ми будемо підтримувати продовження глибокої децентралізації, щоб органи місцевого самоврядування могли почуватися незалежними і керувати ввіреними їм територіями, – додав мер Харкова, голова партії Довіряй Ділам Геннадій Кернес.

Своєю чергою голова партії Наші Євгеній Мураєв наголосив, що блок опозиційних сил працюватиме в парламенті на припинення поділу українців за питаннями мови, культури чи історії.

– Ми йдемо до парламенту, щоб скасувати антинародні закони, які зробили українців безправними та розділили на кілька сортів. І ми маємо чіткий план, як “відремонтувати” нашу країну. Я дуже сподіваюся, що курс, задекларований президентом на початку виборчої кампанії, дійсно буде втілений у життя. Бо країна має повернутися на шлях миру й економічного підйому заради наших людей. Знаю, що ми зможемо! – заявив Мураєв після підписання меморандуму.

Представники блоку опозиційних сил закликали інші опозиційні партії долучитися до об’єднання і анонсували на 9 червня з’їзд, де відбудеться висування кандидатів від об’єднаної політсили для участі у парламентських виборах.

Нагадаємо, партія Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів, які підуть на вибори до Верховної Ради.