На видавання російських паспортів відреагував прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував поїздку жителів “ДНР” у Ростовську область для отримання російського громадянства.

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– Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій. Зухвало і порушуючи всі норми права і моралі. Підкреслюю: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів приєднатися до нашої позиції, – написав він у Тwitter.

Нагадаємо, що 14 червня перша група жителів “ДНР” вирушила у Ростовську області для отримання російських паспортів.

24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив процедуру отримання громадянства для жителів “ЛДНР”. Однак ні Україна, ні ЄС не визнають нелегально видачі російські паспорти жителям ОРДЛО.