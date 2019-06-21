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Факти / Україна / Політика

Персональне голосування нардепів: Зеленський вніс до Ради законопроект

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект, яким президент Володимир Зеленський пропонує забезпечити персональне голосування народних депутатів.

Верховна Рада

Володимир Зеленський 21 червня вніс до парламенту законопроект №10 394 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами.

Президент визначив його як невідкладний, але текст документа поки відсутній на сайті Ради.

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Нагадаємо, 18 червня представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Адміністрації президента підготували проект закону про кримінальну відповідальність за кнопкодавство.

Джерело: Верховна Рада

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