На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект, яким президент Володимир Зеленський пропонує забезпечити персональне голосування народних депутатів.

Володимир Зеленський 21 червня вніс до парламенту законопроект №10 394 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами.

Президент визначив його як невідкладний, але текст документа поки відсутній на сайті Ради.

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Нагадаємо, 18 червня представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Адміністрації президента підготували проект закону про кримінальну відповідальність за кнопкодавство.