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Факти / Україна

У Києві на 12 годин перекриють рух транспорту в районі Шулявки

У неділю, 23 червня, у Києві перекриють рух транспорту на проспекті Перемоги.

шулявский мост

23 червня з 01.00 до 12.00 в Києві повністю обмежать рух транспорту по проспекту Перемоги в районі проведення ремонту Шулявського мосту.

У КМДА розповіли, що причиною перекриття дороги стане початок монтажу металоконструкцій нового мосту.

Читайте: Ремонт Шулявського моста: як обійти пішоходам (КАРТА)

У зазначений час їх перевозитимуть через проспект Перемоги.

Раніше Факти ICTV писали, як зміниться рух громадського транспорту на час ремонту Шулявсього шляхопроводу.

Джерело: КМДА

Фото: Інформатор

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