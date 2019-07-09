Президент і Кабмін ухвалили низку рішень, завдяки яким вдалося вирішити проблему водопостачання Донбасу.

Київ зміг розпочати процес відновлення водопостачання Донбасу. Це стало можливим завдяки ухваленню низки рішень президентом і Кабінетом міністрів, повідомив глава уряду Володимир Гройсман.

– Нарешті нам вдалося почати відновлювати водопостачання Донбасу, – написав прем’єр.

При цьому Гройсман висловив надію, що вже через декілька годин люди на Донбасі будуть із водою.

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До слова, відновлення водопостачання Донбасу було одним з пріоритетів, які Володимир Зеленський визначив для повернення тимчасово окупованих територій.