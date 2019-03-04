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Батьки зможуть отримувати компенсацію за дитячі гуртки

Кабмін виплачуватиме компенсацію сплачених податків батькам, які віддають свою дитину на гуртки.

Батьки зможуть отримувати компенсацію за дитячі гуртки

Уряд запровадив програму часткової компенсації сплачених податків для батьків, які віддають свою дитину на гуртки, в дитячі садки та інші програми навчання.

Про це повідомив Володимир Гройсман.

Він зазначив, що орієнтовний розмір податкової пільги може становити близько 18% від суми сплачених податків.

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Обов’язковою умовою для отримання такої знижки є наявність офіційного договору з закладом освіти, де буде вказано, хто надає та отримує послугу, сума оплати та термін навчання.

Такі податкові пільги почали діяти з 1 січня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали про розширений список речей у Пакеті малюка.

Фото: Dreamstime

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