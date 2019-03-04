Кабмін виплачуватиме компенсацію сплачених податків батькам, які віддають свою дитину на гуртки.

Уряд запровадив програму часткової компенсації сплачених податків для батьків, які віддають свою дитину на гуртки, в дитячі садки та інші програми навчання.

Про це повідомив Володимир Гройсман.

Він зазначив, що орієнтовний розмір податкової пільги може становити близько 18% від суми сплачених податків.

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Обов’язковою умовою для отримання такої знижки є наявність офіційного договору з закладом освіти, де буде вказано, хто надає та отримує послугу, сума оплати та термін навчання.

Такі податкові пільги почали діяти з 1 січня 2019 року.

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