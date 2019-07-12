Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років в’язниці за сприяння в убивстві італійського кореспондента. Що відомо про бійця Нацгвардії Віталія Марківа.

Італійський суд визнав винним нацвардіця Віталія Марківа у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента у 2014 році на Донбасі.

Факти ICTV зібрали інформацію про військовослужбовця НГУ – за що його засудили та які аргументи наводив захист українця.

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Марківа визнали винним у сприянні умисному вбивству Андреа Роккеллі в травні 2014 року поблизу Слов’янська у Донецькій області.

Марківа із подвійним громадянством України та Італії було затримано у Болоньї 30 червня 2017 року, коли він вирішив відвідати матір.

Прокуратура Павії просила засудити Марківа до 17 років позбавлення волі.

Звинувачення вважає, що старший сержант Нацгвардії не вбивав кореспондента, але інформував керівництво НГУ про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica. Ті, зі свого боку, передавали інформацію військовим Збройних сил України, які, нібито, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

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Захист нацгвардійця доводив, що Марків ніс службу не в тому секторі, де вбили Роккеллі. Обвинувачі відмовилися від слідчих дій на місці подій.

Українська сторона стверджує, що насправді італієць загинув від мінометного обстрілу з боку проросійських сил.

Марків був у Самообороні під час Євромайдану, після чого став волонтером, а пізніше військовослужбовцем Нацгвардії, в складі якої ніс службу під Слов’янськом.

До слова, італійський суд зобов’язав Марківа виплатити компенсацію родині загиблого.