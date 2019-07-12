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Факти / Україна

Закон про ТСК і Виборчий кодекс має підписати президент

Закон про тимчасові слідчі комісії і новий Виборчий кодекс повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Вибори в Україні

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив у парламенті, що зараз закон про тимчасові слідчі комісії і Виборчий кодекс може підписати тільки президент.

За його словами, це питання ретельно обговорювали з юристами.

– На жаль, станом на цей етап голова ВРУ не може підписати. Голова, згідно з Конституцією, підписує, коли є подолане вето, і тоді, коли президент не підписав, – сказав Парубій.

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Він додав, що президент вже не може ветувати закон і вносити пропозиції до нього.

До слова, 12 липня Верховна Рада не підтримала законопроект про скасування рішення щодо нового проекту Виборчого кодексу.

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