PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Вибори 2019: як перевірити себе у списку виборців

Як перевірити себе у списку виборців для голосування на позачергових парламентських виборах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вибори 2019: як перевірити себе у списку виборців

Перевірити наявність свого імені у списку виборців можна онлайн за допомогою Державного реєстру виборців або ж у приміщенні дільничної виборчої комісії.

У першому варіанті потрібно зайти на сайті Держреєстру в кабінет виборця і вказати там свої дані.

На електронну пошту прийде код для отримання підтвердження, чи є особа в Державному реєстрі виборців, а також номеру і адреси відповідної виборчої дільниці.

Для очної перевірки потрібно знайти своє прізвище у списках, вивішених у приміщенні дільничної виборчої комісії, до якої виборець належить, або ж прийти з паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Іменні запрошення на вибори ДВК повинні надсилати не пізніше як за 10 днів до дня голосування.

Якщо виборець виявив, що не включений у списки, він може звернутися до органу ведення реєстру за місцем проживання – і виправити це.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори повинні відбутися 21 липня 2019 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Боротьба за мандати: чого очікувати від парламентських виборів
Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Що таке партійні списки та як вони формуються
Коли в Україні парламентські вибори
Як готуються до парламентських виборів на найвіддаленішій дільниці в Антарктиді
Погода в Україні у день виборів до Верховної Ради 21 липня
Мажоритарники від Європейської Солідарності: хто вони та що обіцяють
За нових або старих? За кого голосувати на виборах (ТЕСТ)
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка