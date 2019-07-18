СБУ викрила спроби російських спецслужб вплинути на позачергові вибори до Верховної Ради.
Співробітникам Служби безпеки України вдалося викрити спроби спецслужб Росії вплинути на проведення і підготовку до парламентських виборів.
Правоохоронці встановили, що мешканка Дніпра створювала і займалася адмініструванням спільнот у заборонених соцмережах РФ. Діяльність вона почала на початку року за завданням представника спецслужб Росії.
– За матеріальну вигоду жінка публікувала і розміщувала на ресурсах статті, які виправдовували збройну агресію РФ проти України і політику Кремля на міжнародній арені, незаконну анексію Кримського півострова, – йдеться у повідомленні.
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Після того, як стало відомо про проведення позачергових виборів у ВРУ, мешканка Дніпра отримала завдання створити сайти з неправдивою інформацією про політсили і кандидатів в нардепи.
Метою поширення матеріалів було підвищення соціальної напруженості в Україні. Також в деяких з них закликали до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення влади.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 КК України (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).
До слова, СБУ зупинила діяльність міжнародної хакерської групи в Україні.