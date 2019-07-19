Екзит-пол на парламентських виборах проводиться в Україні з 1998 року і має на меті показати попередні результати голосування. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про опитування.

Екзит-пол – це соціологічне опитування виборців, яке проводять у день голосування на виході з виборчих дільниць. Воно має на меті спрогнозувати результати парламентських виборів до офіційного оголошення.

Екзит-пол на парламентських виборах також має контролювати їхню прозорість і чесність, якщо вважати, що респонденти надають правдиві дані про голосування.

Результати опитування публікують вже у день голосування після закриття виборчих дільниць. Вони будуть доступні на сайті Факти ICTV 21 липня о 20.00.

Проте у національного екзит-полу на виборах до Верховної Ради є невелика погрішність, яка в основному виникає через те, що опитування не проводять серед громадян на спецдільницях, серед яких військові частини, лікарні, дільниці для голосування за кордоном тощо.

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Зазвичай похибка опитування становить до 2,5%, проте точно оголошується вже після публікації даних екзит-полу.

Національний екзит-пол, який проводять на парламентських виборах, не залежить від жодної політичної сили або кандидата у народні депутати і фінансується міжнародними організаціями, а тому його результати є найбільш об’єктивними серед усіх опитувань, які проводитимуть у цей день.

Інтерв’юери обиратимуть кожну 12-ту людину на виборчій дільниці для анонімного опитування, під час якого респонденти самостійно заповнюватимуть анкету.

У ній міститимуться питання про вік, стать та освіту людини, а також про її вибір і час, який їй знадобився, аби його зробити.

До слова, Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про голосування на парламентських виборах.