PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Вакарчук розповів про майбутнє Океану Ельзи після виборів

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук не збирається залишати гурт Океан Ельзи після виборів.

Святослав Вакарчук

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що не збирається виходити зі складу гурту Океан Ельзи після виборів до парламенту.

Він також не може сказати, що йому більше не цікаво займатися музикою.

Читайте: Результати екзит-полу 2019

Лідер партії Голос додав, що за даними екзит-полу, можна зробити висновок про те, що українці голосували за зміни.

– З того, що ми бачимо, люди проголосували за зміни, і ми раді бути частиною цих змін, – сказав Вакарчук.

До слова, Факти ICTV стежать за подіями на позачергових парламентських виборах онлайн.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Голос готовий запропонувати Вакарчука на посаду прем’єр-міністра
Попередні результати голосування: чому отримали такі дані та як партії поділять мандати
Шарій, Опоблок і ще чотири партії можуть отримати близько 1 млрд бюджетного фінансування
Хто проходить у Верховну Раду від партії Європейська солідарність
Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Хто проходить у Верховну Раду від партії Опозиційна платформа – За життя
Парламентські вибори 2019: перші кроки нової Ради
Результати екзит-полу на виборах до Верховної Ради 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка