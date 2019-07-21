Лідер партії Голос Святослав Вакарчук не збирається залишати гурт Океан Ельзи після виборів.
Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що не збирається виходити зі складу гурту Океан Ельзи після виборів до парламенту.
Він також не може сказати, що йому більше не цікаво займатися музикою.
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Лідер партії Голос додав, що за даними екзит-полу, можна зробити висновок про те, що українці голосували за зміни.
– З того, що ми бачимо, люди проголосували за зміни, і ми раді бути частиною цих змін, – сказав Вакарчук.
До слова, Факти ICTV стежать за подіями на позачергових парламентських виборах онлайн.
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