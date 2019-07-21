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Факти / Україна / Політика

Зеленський проводить консультації щодо нового прем’єра

Володимир Зеленський проголосував на позачергових виборах у Раду, зазначивши, що партія Слуга народу не бажає створювати коаліцію зі старими політичними силами.

Зеленський проводить консультації щодо нового прем’єра

Президент України Володимир Зеленський розраховує після позачергових виборів до Верховної Ради створити парламентську коаліцію з представниками нових політичних сил.

– Ні з ким із старих сил ми не бачимо коаліцію. Я думаю, вибори будуть справедливі. Хочу, щоб у коаліції були нові обличчя, – сказав він.

Зеленський перед голосуванням на виборах в Раду заявив, що новообрані депутати мають розглянути законопроект про зняття депутатської недоторканності.

– Новим прем’єром України повинен стати економіст, який раніше не очолював Кабмін, Раду або фракцію в парламенті. Чесно вам скажу, проводжу вже консультації, – зазначив президент.

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Він додав, що проголосував за партію, до якої дуже добре ставиться.

Володимир Зеленський традиційно голосував на Оболоні за адресою проспект Героїв Сталінграду, у Коледжі морського та річкового флоту.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.

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