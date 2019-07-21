Володимир Зеленський проголосував на позачергових виборах у Раду, зазначивши, що партія Слуга народу не бажає створювати коаліцію зі старими політичними силами.

Президент України Володимир Зеленський розраховує після позачергових виборів до Верховної Ради створити парламентську коаліцію з представниками нових політичних сил.

– Ні з ким із старих сил ми не бачимо коаліцію. Я думаю, вибори будуть справедливі. Хочу, щоб у коаліції були нові обличчя, – сказав він.

Зеленський перед голосуванням на виборах в Раду заявив, що новообрані депутати мають розглянути законопроект про зняття депутатської недоторканності.

– Новим прем’єром України повинен стати економіст, який раніше не очолював Кабмін, Раду або фракцію в парламенті. Чесно вам скажу, проводжу вже консультації, – зазначив президент.

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Він додав, що проголосував за партію, до якої дуже добре ставиться.

Володимир Зеленський традиційно голосував на Оболоні за адресою проспект Героїв Сталінграду, у Коледжі морського та річкового флоту.

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