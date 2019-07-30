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Факти / Україна

Укрзалізниця позбудеться килимів у деяких потягах

В Укрзалізниці повідомили, що в деяких потягах планують прибрати килими.

Укрзалізниця позбудеться килимів у деяких потягах

Укрзалізниця продовжує антикилимову операцію. Тому незабаром килими зникнуть з потягів Інтерсіті, Регіональний експрес та Регіональний поїзд.

Нас уже не зупинити! Антикилимова операція набирає обертів. Тепер прибираємо “вінтажні прикраси” з поїздів Інтерсіті, Регіональний експрес та Регіональний поїзд, – повідомили у прес-службі перевізника.

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Після цього килими планують прибрати у всіх вагонах купе та СВ, в яких було зроблено капітально-відновлюваний ремонт після 2010 року.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у нових вагонах Укрзалізниці стелитимуть шумоізоляційне покриття.

Фото: Укрзалізниця

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