У Києві 10 серпня можуть обмежити роботу трьох станцій метро у зв’язку з футбольним матчем.
У Києві 10 серпня о 17.00 на НСК Олімпійський відбудеться матч між донецьким Шахтарем та київським Динамо.
У зв’язку з цим, робота станцій метро Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого може бути обмежена.
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Перед початком можливе обмеження або закриття станції Олімпійська на вхід. Після гри можливе обмеження на вхід Палацу спорту, Олімпійської та Площі Льва Толстого.
До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз букмекерів на матч Динамо – Шахтар.
Джерело: Київський метрополітен
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