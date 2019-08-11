У Голосіївському районі Києва з 12 серпня тимчасово обмежать рух авто на десяти вулицях.

У Києві в Голосіївському районі місцева влада перекриє 10 вулиць з метою проведення ремонтних робіт.

З 12 серпня рух обмежать на таких вулицях:

Конотопській;

Голосіївській;

Олега Кошового;

Цимбалів Яр;

Уральській;

Снайперській;

Добрий Шлях;

Стрілковій;

провулку Владислава Заремби;

Максима Рильського.

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На цих ділянках зніматимуть дорожнє покриття та тротуари у зв’язку із реконструкцією трансформаторної підстанції. Загальна довжина сягає 10 км.

Роботи виконуватимуться із 12 серпня 2019 року до 30 червня 2020 року. На вулицях організують нову схему дорожнього руху.

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