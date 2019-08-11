PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Голосіївському районі майже на рік перекриють 10 вулиць – список

У Голосіївському районі Києва з 12 серпня тимчасово обмежать рух авто на десяти вулицях.

Знак Стоп

У Києві в Голосіївському районі місцева влада перекриє 10 вулиць з метою проведення ремонтних робіт.

З 12 серпня рух обмежать на таких вулицях:

  • Конотопській;
  • Голосіївській;
  • Олега Кошового;
  • Цимбалів Яр;
  • Уральській;
  • Снайперській;
  • Добрий Шлях;
  • Стрілковій;
  • провулку Владислава Заремби;
  • Максима Рильського.

Читайте: Вихідні в серпні: скільки днів відпочиватимуть українці

На цих ділянках зніматимуть дорожнє покриття та тротуари у зв’язку із реконструкцією трансформаторної підстанції. Загальна довжина сягає 10 км.

Роботи виконуватимуться із 12 серпня 2019 року до 30 червня 2020 року. На вулицях організують нову схему дорожнього руху.

До речі, Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності.

Джерело: КМДА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Ураган у Києві: затори сягнули 8 балів (КАРТА)
У Києві відвідувачі ресторану влаштували бійку на ножах і виделках – є поранені
Нардепи Слуги народу підписали декларацію про розвиток Києва
Зірвали плитку з підлоги і почали бити: роми побили поліцейських у відділку Києва
IMAX і аквапарк: у Києві відкрився ТРЦ River Mall
Ураган у Києві: розбиті деревами авто і затори
Битва за Київ: чи можуть звільнити Кличка з посади та прогалини в законі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка