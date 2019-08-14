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Факти / Україна

Кабмін відмовився розглядати звільнення голови КМДА Кличка

Чинний склад Кабінету міністрів не займатиметься розглядом звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

Віталій Кличко

Прес-секретар прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук повідомив, що звільнення голови КМДА Віталія Кличка обговорили з членами уряду.

– Узгодження звільнення Віталія Кличка обговорили з членами уряду. Ухвалено рішення, що чинним складом уряду воно не розглядатиметься, – написав Рябчук.

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Прохання про звільнення голови КМДА Віталія Кличка подав Офіс президента.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що питання звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА розглянуть на засіданні Кабміну.

Джерело: Василь Рябчук

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