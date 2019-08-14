PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кабмин отказался рассматривать увольнение главы КГГА Кличко

Действующий состав Кабинета министров не будет заниматься рассмотрением увольнения главы КГГА Виталия Кличко.

Віталій Кличко

Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что увольнение главы КГГА Виталия Кличко обсудили с членами правительства.

– Согласование увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет, – написал Рябчук.

Читайте: Байки из склепа: Кличко отреагировал на заявление Богдана

Просьбу об увольнении главы КГГА Виталия Кличко подал Офис президента.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА рассмотрят на заседании Кабмина.

Источник: Василий Рябчук

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Заседание Кабмина: кадровые вопросы без увольнения Кличко (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
Битва за Киев: могут ли уволить Кличко с должности и пробелы в законе
НАБУ проверяет достоверность заявлений Богдана о $20 млн взятки
Кличко собирался на выборы в Раду с пятью партиями
Кличко просит НАБУ открыть уголовное дело из-за заявления Богдана
Борьба за Киев: зачем Зеленскому столица и кто может возглавить КГГА
Кабмин не сможет рассмотреть увольнение Кличко в среду – причина
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка