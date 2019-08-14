Действующий состав Кабинета министров не будет заниматься рассмотрением увольнения главы КГГА Виталия Кличко.

Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что увольнение главы КГГА Виталия Кличко обсудили с членами правительства.

– Согласование увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет, – написал Рябчук.

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Просьбу об увольнении главы КГГА Виталия Кличко подал Офис президента.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА рассмотрят на заседании Кабмина.

Источник: Василий Рябчук