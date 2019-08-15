У центрі Києва біля Офісу президента провалився асфальт.
У Києві на вул. Лютеранській біля Офісу президента через проблеми з комунікаціями провалився асфальт.
Глибока яма утворилася поблизу будинку №23. Середню смугу руху частково перекрили.
Станом на 10.3, комунальні служби ще не приїхали на місце обвалу. На місці події ніхто не постраждав.
На цю мить невідомо, коли комунальники усунуть пошкодження.
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Біля Офісу президента провалився асфальт – дорога частково перекрита / 4 фотографии
Раніше у Києві на Деміївській площі мікроавтобус частково провалився під землю.
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