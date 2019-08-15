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Біля Офісу президента провалився асфальт – дорога частково перекрита

У центрі Києва біля Офісу президента провалився асфальт.

Біля Офісу президента провалився асфальт – дорога частково перекрита

У Києві на вул. Лютеранській біля Офісу президента через проблеми з комунікаціями провалився асфальт.

Глибока яма утворилася поблизу будинку №23. Середню смугу руху частково перекрили.

Станом на 10.3, комунальні служби ще не приїхали на місце обвалу. На місці події ніхто не постраждав.

На цю мить невідомо, коли комунальники усунуть пошкодження.

Читайте: У центрі Києві два автомобілі провалилися під асфальт

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Біля Офісу президента провалився асфальт – дорога частково перекрита / 4 фотографии

Раніше у Києві на Деміївській площі мікроавтобус частково провалився під землю.

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