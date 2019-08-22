На День незалежності у 2019 році в Києві проведуть два марші.

На День незалежності 2019 у столиці пройде Хода гідності, яку організовує Офіс президента, і Марш захисників України, який проводять представники ветеранських організацій.

Перед Ходою гідності проведуть церемонію вшанування пам’яті героїв України, які віддали свої життя за свободу нашої країни. Вона розпочнеться о 9.30.

Буде також оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання, під час якої прозвучить сто ударів дзвону.

О 9.50 почнуть нагородження громадян України, які досягли успіхів у різних сферах. Після цього почнеться Хода гідності.

У ній братимуть участь захисники України та представники різних професій.

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Марш захисників на День незалежності розпочнеться об 11.00. У ньому візьмуть участь члени сімей загиблих захисників України, поранені учасники та сім’ї загиблих під час Революції Гідності, українські ветерани.

Всього в марші повинні брати участь близько 10 тис. осіб.

Він розпочнеться з парку Шевченка, його учасники спустяться бульваром Шевченка до Бессарабської площі, а потім пройдуть Хрещатиком.

Після цього на Михайлівській площі вшанують хвилиною мовчання пам’ять загиблих воїнів.

До слова, Факти ICTV проведуть пряму трансляцію заходів до Дня незалежності України.