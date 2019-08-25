День шахтаря відзначають в Україні з 1993 року в останню неділю серпня.

Історію виникнення професії шахтар та свята Дня шахтаря читайте на Фактах ICTV

Як з’явилося свято

В ніч проти 31 серпня 1935 шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд – за зміну він видобув 102 тонни вугілля, перевищивши норму в 14 разів (при нормі 7 т). Це досягнення стало початком стахановського руху. Але тільки в 1947 році за пропозицією міністрів вугільної промисловості свято було затверджене в СРСР.

Перше святкування Дня шахтаря відбулося 29 серпня 1948 року. В Україні офіційно День шахтаря був встановлений в 1993 році Леонідом Кравчуком.

У цей день прийнято вітати усіх, чия праця пов’язана з видобутком вугілля: гірників, машиністів самохідних бурових установок, вантажно-постачальних машин, кріпильників, майстрів-підривників, чергових слюсарів, гірських інженерів, інженерів-технологів і збагачувачів.

Стахановський рух

Олексій Стаханов з 1927 року працював на шахті Центральна-Ірміно в місті Ірміно Луганської області гальмівним, відбійником. З 1933 року працював забійником на відбійних молотках. У 1935 році, закінчивши на шахті курси забійників, 30-річний Олексій встановив свій рекорд.

Так з’явився масовий рух послідовників Олексія Стаханова. Стахановський рух сприяв зростанню матеріального добробуту самих робітників.

Мало хто знає, що в 2013 році український шахтар Сергій Слюсар (шахта Північна, м. Дзержинськ, Донецька обл.) Побив рекорд Стаханова, добувши за зміну 202 тонни вугілля. Норму вироблення він перевищив на 4391%.

Шахтарський торт

Одним з найбільш традиційних подарунків вважається Шахтарський торт – дуже смачні ласощі родом із Луганська.

Справжній Шахтарський торт складається тільки з шоколаду та горіхів. По суті, цей кулінарний вироб – одна велика шоколадка, яка досить довго зберігається і часто використовується як подарунок з Донбасу.

Читайте: Календар свят на серпень 2019

Зарплата шахтаря

У 2013 році середня заробітна плата одного штатного працівника по видобутку рядового вугілля, була найбільш оплачуваною і становила 5,3 тис. грн, що в 4,7 рази перевищувало рівень мінімальної заробітної плати того часу (1,14 тис грн.)

За даними державного підприємства Львіввугілля, у квітні 2018 року середня зарплата працівника становила 12 808 грн, ГОЗ – 21 444 грн, прохідника – 19 354 грн.

За даними Держстату, у 2019 році середня зарплата у видобувній промисловості становить 15 289 грн.

З історії професії

Перші шахтарі брали з собою на роботу клітку з канаркою. Якщо пташка надовго замовкала – це був сигнал до негайної евакуації. Виявляється, канарки дуже чутливі до змісту метану в повітрі. Зараз за станом повітря в шахті стежать спеціальні прилади – газоаналізатори.

З середини XIX століття на шахтах для відкатки вугілля стали використовувати коней. Один кінь міг тягнути 8 вагонеток вагою 1,5 тонни кожна.

Аж до 60-х років XX століття на шахтах існувала професія – табакотрус. В обов’язки табакотруса входило перевіряти кишені шахтарів перед спуском в шахту на предмет тютюну і сірників. Навіть якщо людина випадково забувала викласти сірники з кишені, ризикувала щонайменше залишитися без премії. А за регулярну забудькуватість гірник міг потрапити під суд або бути звільненим з вовчим квитком.

Будні шахтарів

До спуску в шахту гірників доставляють на електровозі. У шахту робочі спускаються в ліфті, який називається кліть.

В день на роботу шахтарі витрачають до восьми годин. При цьому сама робоча зміна триває не більше 6 годин. Решту часу йде на дорогу до шахти, отримання наряду, прийняття душа після зміни і переодягання.

Шахтарі обідають прямо в забої – місці розробки руди, кам’яного вугілля, не піднімаючись на поверхню. Обід мовою шахтарів називається тормозок – найімовірніше походить від “гальмувати, робити перерву в роботі для їжі”. Слово зародилося на Донбасі.

Шахти України

На початок 2014 року в Україні працювало 150 шахт, з них 90 – державні, інші – приватизовані. І, хоча, приватних шахт менш, саме вони добували три чверті всього вугілля. Продуктивність праці на переоснащених приватних підприємствах в середньому вдвічі вище, ніж на державних.

Після агресії на Донбасі ринок переформатувався. Більшість шахт виявилися на окупованій території і зараз не контролюються владою. Зокрема, це шахти з видобутку антрациту, на якому працює більшість теплоелектростанцій.

Найглибша вугільна шахта в Україні – Шахтарська-Глибока має глибину – 1,546 м. Побудована в 1986 року.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2019 рік.