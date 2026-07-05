У неділю, 5 липня, відзначається День Військово-морських сил Збройних Сил України. Це професійне свято військовослужбовців і працівників ВМС ЗСУ, які щодня наближають перемогу України.

Одним із найяскравіших досягнень української армії та флоту стало застосування морських дронів, які здійснили справжню революцію у війні проти Росії. Про вплив безпілотників на сучасну війну та майбутнє морських битв – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке морські дрони

Морські дрони – це рухомі апарати, які можуть працювати за допомогою дистанційного керування. Вони здатні аналізувати навколишнє середовище за допомогою сенсорів і навіть здійснювати навігацію самостійно.

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Безпілотні судна, які також називають безпілотними човнами або морськими дронами, протягом багатьох років мають широкий спектр застосувань. Їх залучали для наукових досліджень, пошуково-рятувальних операцій, спостереження та берегового патрулювання.

Вони оснащені сучасними GPS і камерами, що дає можливість морським дронам фіксувати все, що відбувається навколо на воді.

Один із них – морський безпілотник Magura V5, який Україна використовувала в Чорному морі для атак по російських цілях.

Magura має довжину 5,5 м, радіус дії до 800 км, 60 годин автономної роботи та може нести кілька сотень кг вибухівки. Він передає операторам, які керують морським дроном дистанційно, відео в реальному часі.

Інший дрон, більший за розміром, ніж Magura, під назвою Sea Baby здатен перевозити 850 кг вибухівки. Безпілотник досягає максимальної швидкості 90 км/год і може подолати відстань у 1 тис. км.

Як морські дрони вплинули на війну

Українські морські безпілотники зробили революцію у військово-морській війні за останні кілька років, невпинно переслідуючи російські кораблі у відкритому морі та навіть на військово-морських базах.

Безпілотні катери використовуються для ураження російських об’єктів у Чорному морі. За допомогою морських дронів Україна відправила на дно та пошкодила низку російських кораблів.

Серед них – ракетний корабель Циклон проєкту 22800, носій крилатих Калібрів Сергій Котов, великий десантний Новочеркаськ та інші, що перебували на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. Це допомогло Києву відновити частину експорту зерна, який блокувала РФ.

Загалом уже третину кораблів російського флоту виведено з ладу. Вони знищені або пошкоджені, деякі з них – вже після ремонту, повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук у червні 2024 року.

Зокрема, вночі проти 6 грудня 2024 року Служба безпеки України здійснила рейд у Керченську бухту морськими дронами Sea Baby, які можуть нести до 1 тис. кг корисного навантаження на 1 тис. км.

Тоді група морських БпЛА вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами Раптор. За даними СБУ, вдалося значно пошкодити вертольоти та уразити баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

На морських дронах Sea Baby може розміщуватися різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і летючі дрони та великокаліберні кулемети, наголосили у СБУ. Сучасні морські дрони Sea Baby суттєво відрізняються від перших моделей.

31 грудня 2024 року морські дрони Magura V5, які оснащені ракетами, знищили два російські гелікоптери Мі-8 та ще один підбили в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Криму.

2 травня 2025 року Головне управління розвідки Міноборони України вперше збило бойовий літак морським дроном. У ГУР підтвердили збиття двох російських багатоцільових винищувачів Су-30 ракетами класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з Magura V7.

19 травня 2025 року стало відомо, що українські морські та повітряні дрони знищили російську радіолокаційну систему Нева, складські приміщення та житловий блок на газовидобувній платформі у Чорному морі, так званих вишках Бойка.

За інформацією СБУ, спочатку одну вишку атакував дрон з повітря, а потім – морський безпілотник. Внаслідок цього вдалося знищити РЛС Нева, яку війська РФ використовували для моніторингу ситуації у повітрі та на воді.

З кожним застосуванням морські дрони вдосконалюються та модернізуються, щоб надалі уражати цілі противника. У травні 2025 року ГУР Міноборони презентувало моделі ударних морських дронів Magura. Серед них:

Magura V5;

мультифункціональна платформа Magura V6P;

дрон-ракетоносій Magura V7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак;

модель Magura V7, оснащений бойовим кулеметним модулем.

Наприкінці грудня 2025 року вперше в історії України підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 Варшавянка у порту Новоросійська. Як уточнили у Службі безпеки України, на його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр.

Оскільки вартість такого підводного човна у відкритих джерелах оцінюється приблизно в $400 млн (через санкції будівництво нового може сягати значно більше), то ця атака довела, що морські дрони здатні знищувати дороговартісні цілі РФ.

Крім цього, завдяки ударам морських дронів вдалося пустити на дно Чорного моря:

ракетний катер Івановєц;

десантний катер Д-295 Акула;

десантний катер Д-144 Сєрна;

великий десантний корабель Цезарь Куніков;

швидкісний катер КС-701 Тунєц;

два швидкісних катери Ріф-75;

патрульний корабель Сєргєй Котов із гелікоптером Ка-29 на борту.

29 квітня 2026 року два морські безекіпажні катери ЗСУ уразили підсанкційне судно Marquise – танкер під прапором Камеруна. Як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ, удар припав у кормову частину танкера – в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Ведення війни на морі

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив Фактам ICTV, що морські дрони дійсно змінили хід війни, але не потрібно розраховувати, що вони можуть стати магічним способом розв’язання всіх наявних проблем в акваторії Азово-Чорноморського регіону, які пов’язані з присутністю ворога.

– Так само дронами ми не зможемо вирішити багато поточних питань щодо забезпечення безпеки цивільного судноплавства, контролю акваторії та проток. Так чи інакше, дрони, звісно, змінили хід цієї війни. І вони дуже вплинули на баланс сил. Ви бачите, що фактично ворог зараз змушений переховуватися на одній зі своїх військових баз в акваторії Чорного моря – це Новоросійськ, – заявив Дмитро Плетенчук.

Через це російські судна тримаються якомога далі від українського берега та обмежують час перебування у відкритому морі. Запуски крилатих ракет Калібр з кораблів у Чорному морі – тепер значно рідше явище, ніж було раніше.

Водночас Дмитро Плетенчук наголосив, що “війна – це пошук рішень”, а “технології – це пошук нових ідей”.

– Наша проблема, що кожного разу ми маємо знаходити нові способи застосовувати наявні системи озброєння, зокрема, дрони. Вони ці проблеми вирішили на одному з перших етапів звільнення нашої акваторії від присутності російських військових кораблів. Цю проблему вирішили, наприклад, берегові ракетно-артилерійські війська Військово-морських сил, – пояснив він.

За словами речника ВМС ЗСУ, вплив дронів на ситуацію в морській акваторії серйозний, однак “цей спосіб не дозволить нам повністю розв’язати всі проблеми”.

Україна в принципі є зараз світовим драмером у використанні безпілотних і безекіпажних морських систем, а також їхнього бойового застосування – це факт, наголосив Дмитро Плетенчук.

Майбутнє – за безпілотними системами

– Звісно, ми дивимося в майбутнє, і там бачимо більшість бойових систем – безекіпажних. Це дрони, які у повітрі, зокрема, Військово-морські сили використовують, наприклад, ті ж самі Bayraktar.

Але повноцінні й повнорозмірні кораблі, які виконуватимуть ширший перелік завдань, що покладаються на Військово-морські сили будь-якої країни – це далека перспектива, щоб дозволити виробництво та експлуатацію абсолютно безекіпажних, – зазначив речник ВМС.

Дмитро Плетенчук звернув увагу, що є великий перелік завдань, які мають виконувати кораблі. Зокрема, патрулювання, розмінування, протиповітряну оборону та протидиверсійну роботу, які не можна перекласти виключно на дрони.

– Ми не зможемо перекласти всі ці функції виключно на дрони, хоча б керуючись їхніми розмірами, тому що деяке обладнання однаково залишається великим. Наприклад, протикорабельні ракети, які не можна розмістити на дроні. Це команда з розмінування з відповідним обладнанням, яке є досить великим суто фізично. Наше майбутнє – це повноцінна розбудова Військово-морських сил у класичному вигляді, – наголосив речник ВМС ЗСУ.

Досвід України, звісно, розглядають усі країни, які мають взагалі морські інтереси, у світовому океані, звернув увагу Дмитро Плетенчук.

Йдеться як про держави, які є союзниками України, “так і країни, які не є союзниками”.

– Досвід щодо застосування, планування операцій, їхнього виконання досліджується багатьма країнами так само, як і технологічні рішення. Можу сказати, що інтерес є, – зазначив Плетенчук.

Потенціал морських дронів

Наприкінці минулого століття технологічні інновації в сфері безекіпажних суден розширили свій потенціал використання.

Смертоносні передові морські безпілотники, розроблені та використані Україною під час війни з Росією, відкрили нову главу в цій історії, зазначають журналісти видання AP News.

Україна стала першою країною, яка створила окремий підрозділ, що займається виробництвом морських дронів.

– Україна стала виробником нових військових технологій, а морські безпілотники мають стати невіддільною частиною бойового інструментарію у війні XXI століття. За розробкою нового покоління морських безпілотників, українські дрони – це ноу-хау та винахідливість, – йдеться у матеріалі.

Морські дрони – недешеві. Наприклад, один Magura коштує близько $250 тис., а нова модель Sea Baby – орієнтовно $221 тис. Але вони можуть пошкодити або потопити корабель вартістю в сотні мільйонів доларів.

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив Фактам ICTV, що модернізація та застосування українських морських дронів – це позитивний момент для нас, проте негативний – для росіян.

– Наші морські дрони спочатку атакували виключно морські цілі. Зараз це вже платформа, яка може тихенько підкрадатися вище до ворогів. Звісно, застосовувати удари по гелікоптерах та інших цілях, зокрема повітряних, – зазначив він.

Гетьман припустив, що подальше застосування морських дронів має дуже непогані перспективи.

– Але майбутнє цієї війни – дрони, які не тільки літають та плавають, а ще і йдуть по землі. Це стало війною дронів, – резюмував Олексій Гетьман.

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