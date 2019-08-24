Квіти на Алеї Героїв Небесної Сотні, реп під час гімну, Хода гідності та Марш захисників – як Україна по-новому відзначила День незалежності.

24 серпня Україна святкує свій 28-й День незалежності. Цього року офіційна частина стала особливою, адже традиційного параду воєнної техніки не було.

За наказом президента Володимира Зеленського парад вирішили замінити Ходою гідності. Таке рішення він пояснив тим, що захід повинен започаткувати нову традицію – вшановувати усіх, ким пишається Україна.

Окрім Ходи гідності цьогоріч також пройшов Марш захивників, організований за ініціативи волонтерів та ветеранів.

Тож якою була офіційна частина святкування Дня незалежності – читайте далі у матеріалі.

Хода гідності 2019

Розпочалися святкування на Алеї Героїв Небесної Сотні. Там президент разом із дружиною вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв Революції Гідності.

Далі пролунало 100 ударів дзвонів, які символізували удари сердець кожного з полеглих Героїв Небесної сотні.

Опісля глава держави спустився до Майдану Незалежності і виголосив урочисту промову з нагоди свята.

У своїй промові Зеленський навів алегорію щодо анексії Криму та конфлікту на Донбасі.

– Уявіть, що сусід відібрав у вас двох дітей. Першу дитину викрав і видав їй нове свідоцтво про народження, а тепер стверджує, що це його дитина. І взагалі, сусід запевняє, що у нього їй буде краще, адже там прекрасний притулок біля моря під сонцем. А другу дитину зачинили в іншій кімнаті й поставив озброєну охорону. Ви чуєте, як ваша дитина плаче, а ви не можете туди зайти. Але одного дня ми обов’язково зберемось разом, бо голос рідної крові переможе.

Цікаво, що Зеленський під час своєю промови жодного разу не використав слів “Росія” чи “агресор”.

Виконання гімну України цьогоріч теж стало незвичним, адже він тривав понад 7 хвилин. Виконували його оркестр, відомі музиканти, оперні співаки Андрій Романенко та Євген Орлов. На одній сцені з ними також заспівала представниця України на дитячому Євробаченні Дарина Красновецька.

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Після чого мелодію гімну почали грати на фортепіано, які стали символом Революції Гідності.

Проте справжньою несподіванкою стала поява відомої української виконавиці Аліни Паш, яка зачитала реп посеред гімну.

Підняття державного прапора на Майдані теж супроводжувалося гімном, який військовий хор виконав а капела.











Месія на Майдані та найбільший марш за історію: День незалежності 2019 у Києві / 3 фотографии

Далі президент України розпочав вручення державних нагород. Перша – присвоєння звання Героя України старшому солдату Андрію Волосу, посмертно.

Зеленський підписав указ про нагородження 82 людей орденами та медалями, серед яких військові ЗСУ, співробітники ДСНС, Нацполіції, а також найкращі вчителі.

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Опісля розпочалася сама Хода гідності від Майдану до Європейської площі. Колона складалася з представників різних військ ЗСУ, родин загиблих, ветеранів, вчителів та спортсменів.

Усе було організовано, чітко та красиво та нагадувало звичний усім парад.











Месія на Майдані та найбільший марш за історію: День незалежності 2019 у Києві / 3 фотографии

А от думки глядачів розділилися з цього приводу. Хтось вважає, що це вийшов новий сучасний захід, а інші навпаки не поділяють такого проведення, кажучи, що це схоже на шоу.

– Офіційна частина повинна бути офіційною. А цей гімн на даху та ще й реп сюди зовсім недоречні. Це радше схоже на шоу, ніж на урочистий захід, – розповідає одна з очевидців.

Багато людей прийшло сьогодні на Майдан, аби підтримати новообраного президента та його ініціативу з таким форматом. Кияни та гості столиці одягнули вишиванки, українську символіку.















Месія на Майдані та найбільший марш за історію: День незалежності 2019 у Києві / 4 фотографии

А хтось вирішив вдатись до креативу та порівняв Зеленського з Месією.

Марш захисників

Близько 11.30 у парку ім. Шевченка розпочався Марш захисників України.

На чолі колони йдуть близькі та рідні загиблих військових, а за ними – ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовці.

Уздовж маршруту колони зібрались тисячі людей, які підтримують захисників, аплодуючи та без упину вигукуючи слова подяки за те, що українські військові боряться за мирне небо.

– У Києві в урочистий заходах з нагоди 28-ї річниці Незалежності України всього взяли участь близько 50 тис. осіб, – повідомив начальник головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

Як розповідають самі захисники, вони не очікували такої кількості людей, тож для них це стало приємною несподіванкою, що стільки охочих прийшло підтримати воїнів та долучитися до маршу.

Недаремо цей марш назвали наймасштабнішим за часи незалежності.

Під час усього дійства люди зустрічали захисників зі словами “Дякую!”, “Слава Україні!”, “Герої не вмирають”. Іноді навіть лунали фрази накшталт “Путін – х…о”.

Як пройшов Марш захисників – дивіться у нашій трансляції.

День незалежності – Марш захисників України Опубліковано Факти ICTV Субота, 24 серпня 2019 р.

На відміну від Ходи гідності, Марш викликав більше позитивних емоцій у киян та гостей столиці. Вони вважать його щирим виявом почуттів до своєї країни.

– Я не можу сказати, що краще, а що гірше. Це просто по-іншому. Парад показує, що у нас є потужна техніка, а марш – що потужний народ.

Звісно, були й ті, хто залишаються прихильником традиційного формату проведення Дня незалежності. Кажуть, що не вистачало організованості, чіткості рухів людей та техніки.

– Мені сподобався не сам факт параду, а гідність нації. Наразі ми маємо війну в країні, ми втрачаємо нашу незалежність, і мені здається, що деякі люди не розуміють, що у нас війна, – ділиться враженнями гість зі Львова.

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Майже о 15.00 Марш завершився, а водночас на Михайлівській площі закінчився молебень за участю військових капеланів.

Загалом, урочисті заходи до Дня незалежності пройшли спокійно, без ексцесів. Громадськість цілком добре сприймає зміни традиційних речей та готова до нових ініціатив.

Цей День незалежності став для усіх особливим, адже він показав, шо люди готові проявити патріотизм та самоорганізуватися задля досягнення спільної мети. Саме такі моменти піднімають загальний дух нації та ще раз показують, що українці готові боротися до кінця.

Нагадаємо, Факти ICTV також розповідають, як святкують День незалежності по всій Україні.

Анастасія Дячкіна