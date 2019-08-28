Повний список фракції Батьківщина у Верховній Раді IX скликання читайте на Фактах ICTV.
На виборах до Верховної Ради партія Батьківщина набрала 8,18% голосів.
Таким чином, політсила отримала у парламенті 24 мандати за списками, ще два – у мажоритарних округах.
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Список фракції Батьківщина у Верховній Раді ІХ скликання:
- Тимошенко Юлія
- Тарута Сергій
- Наливайченко Валентин
- Соболєв Сергій
- Кондратюк Олена
- Кириленко Іван
- Кожем’якін Андрій
- Немиря Григорій
- Власенко Сергій
- Дубіль Валерій
- Абдуллін Олександр
- Крулько Іван
- Лабунська Анжеліка
- Бондарєв Костянтин
- Цимбалюк Михайло
- Данілов Віталій
- Бєлькова Ольга
- Кучеренко Олексій
- Ніколаєнко Андрій
- Волинець Михайло
- Пузійчук Андрій
- Шкрум Альона
- Кабаченко Володимир
- Івченко Вадим.
Депутати на мажоритарних округах:
- ОВО №18. Мейдич Олег
- ОВО №52. Яковенко Євген
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До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання.
Фото: Батькивщина