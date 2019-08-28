Факти ICTV публікують список фракції Слуги народу у Верховній Раді IX скликання.

За результатами парламентських виборів 2019, партія Слуга народу набрала найбільшу кількість голосів – 43,16%.

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За списками партії в парламент пройшли 124 народних депутати, а 130 місць у Раді політсила отримала на мажоритарних округах. Всього у Слуги народу у Верховній Раді IX скликання буде фракція в складі мінімум з 254 народних депутатів.

Хто пройшов до Верховної Ради за партійними списками:

Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Ірина Венедіктова Давид Арахамія Галина Янченко Михайло Федоров Олександр Корнієнко Анастасія Красносільська Олександр Ткаченко Жан Беленюк Сергій Бабак Владислав Криклій Олена Шуляк Дмитро Наталуха Єлизавета Ясько Олексій Оржель Андрій Герус Михайло Радуцький Денис Монастирський Данило Гетманцев Денис Малюська Андрій Холодов Гео Лерос Сергій Кальченко Максим Ткаченко Єгор Чернєв Святослав Юраш Павло Сушко Ірина Верещук Олександр Кубраков Юлія Діденко Дмитро Соломчук Михайло Ананченко Анна Коваленко Владлен Неклюдов Ігор Кривошеєв Cергій Іонушас Олександр Завітневич Вадим Струневич Володимир Воронов Юрій Арістов Юрій Кісєль Вадим Галайчук Артем Ковальов Валерій Стернійчук Галина Михайлюк Роман Бабій Олександр Качура Анна Новосад Артем Культенко Олег Марусяк Микола Кириченко Галина Третьякова Павло Халімон Олена Мошенець Ольга Саладуха Ольга Коваль Аліна Загоруйко Олег Бондаренко Михайло Крячко Марина Бардіна Людмила Марченко Іван Юнаков Дар’я Володіна Ольга Савченко Оксана Гринчук Володимир Козак Олена Хоменко (замість Андрія Лисюка, який відмовився від мандата) Олександр Сова Володимир Ватрас Роман Мулик Олег Тарасов Анатолій Костюх Євгеній Брагар Віталй Безгін Олександр Салійчук Елла Рєпіна Арсеній Пушкаренко Мар’ян Заблоцький Андрій Клочко Юлія Овчинникова Олександр Мережко Олексій Устенко Олександр Кабанов Федір Веніславський Лада Булах Євген Петруняк Олександр Маріковський Олександр Федієнко Андрій Мотовиловець Анна Колісник Єлизавета Богуцька Артем Нагаєвський Микита Потураєв Павло Якименко Артем Кунаєв Дмитро Припутень Максим Павлюк Василь Мокан Роксолана Підласа Богдан Торохтій Оксана Дмитрієва Маргарита Шол Андрій Костін Руслан Горбенко Андрій Жупанін Ростислав Тістик Євгенія Кравчук Неллі Яковлева Сергій Гривко Петро Павловський Ірина Аллахвердієва Олена Вінтоняк Юрій Заславський Андрій Задорожний Остап Шипайло Іван Шинкаренко Ольга Совгиря Володимир Крейденко Тарас Тарасенко Микола Сольський Павло Фролов Михайло Новіков Вікторія Подгорна

Хто пройшов на мажоритарних округах:

Максим Пашковський Анатолій Драбовський Ірина Борзова В’ячеслав Рубльов Дмитро Киселевський Максим Бужанський Кирило Нестеренко В’ячеслав Медяник Юрій Мисягин Сергій Демченко Ганна Лічман Володимир Захарченко Олена Криворучкіна Юрій Корявченков Дмитро Чорний Денис Герман Роман Коптєлов Владислав Бородін Сергій Северин Олександр Трухін Ігор Герасименко Богдан Кіцак Дмитро Костюк Тетяна Грищенко Сергій Кузьміних Михайло Лаба Геннадій Касай Роман Соха Євген Шевченко Сергій Штепа Юлія Яцик Павло Мельник Марина Нікітіна Ігор Фріс Едуард Прощук Олександр Матусевич Зіновій Андрієвич Володимир Тимофійчук Олег Дунда Валерій Колюх Анна Скороход Олександр Дубінський Олександр Горобець Ольга Василевська-Смаглюк Микола Галушко Сергій Бунін Олександр Дануца Ігор Мурдій Юрій Кузбіт Олег Воронько Олексій Кузнєцов Орест Саламаха Юрій Камельчук Олександр Пасічний Олександр Гайду Ігор Копитін Ігор Негулевський Артем Черноморов Максим Дирдін Артем Дмитрук Олег Колєв Олексій Леонов Олександр Горенюк Степан Чернявський Ігор Васильковський Сергій Колєбошин Олександр Ткаченко Дмитро Нальотов Андрій Боблях Анастасія Ляшенко Костянтин Касай Олексій Мовчан Максим Березін Олександр Ковальчук Роман Іванісов Олександр Аліксійчук Сергій Литвиненко Тетяна Рябуха Ігор Васильєв Максим Гузенко Микола Задорожній Андрій Богданець Ігор Василів Володимир Гевко Марія Мезенцева Олександр Куницький Андрій Одарченко Марія Кінзбурська Юрій Здебський Олександр Бакумов Євген Пивоваров Дмитро Любота Олександр Литвинов Олексій Кучер Олексій Красов Дмитро Микіша Павло Павлишин Вікторія Вагнєр Володимир Іванов

Олексій Ковальов Микола Стефанчук Олена Копанчук Олексій Жмеренецький Ігор Марчук Любов Шпак Олег Арсенюк Андрій Стріхарський Олександр Скічко Сергій Нагорняк Олена Лис Максим Заремский Георгій Мазурашу Валерій Божик Олег Семінський Антон Поляков Максим Зуєв Валерій Зуб Олександр Юрченко Максим Перебейніс Артем Дубнов Сергій Швець Богдан Яременко Леся Забуранна Мар’яна Безугла Дмитро Гурін Микола Тищенко Анна Бондар Анна Пуртова Роман Грищук Людмила Буймістер.

Читайте: Перше засідання Верховної Ради IX скликання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання.

Фото: sluganarodu.official