Київські вчені Володимир та Сергій Клюси винайшли технологію переробки відходів, за допомогою якої можна отримати органічне добриво.

Київські вчені – батько та син Володимир і Сергій Клюси розробили технологію виробництва органічних фосфорних добрив з біомаси.

Суть виробничої технології геніально проста: щоб отримати всі поживні речовини для рослин з органічної біомаси, її піддають піролізу.

– Насамперед це безпечний для навколишнього середовища спосіб переробки відходів, завдяки якому ми отримуємо органічне добриво. Ми повертаємо за суттю все, що беремо від природи, – пояснив суть процесу Сергій Клюс, чия ідея пройшла прокачування до готової промислової технології в MHP accelerator 2.0.

При цьому сам матеріал, з якого виробляють добрива – це практично нічого не варті відходи виробництва птахофабрик: кістки, пташиний послід, сухий залишок, який утворюється під час роботи біогазових станцій.

Вчені вивчили відомі методики та розробили найменш витратний спосіб переробки. Рішення українського стартапу дозволяє вирішити питання утилізації відходів птахівництва – це дорогий і складний процес.

Замість додаткових витрат на утилізацію технологія випускників MHP accelerator 2.0 створює для птахофабрик новий напрямок бізнесу – виробництво органічних фосфорних добрив з біомаси.

Цього року їх уже тестували на різних площах – очікується урожай мінімум на третину більше, ніж зазвичай. Над своїм проектом вчені працювали п’ять років. Вони подали заявку на програму розвитку стартапів MHP accelerator 2.0. – спільний проект RadarTech, Agrohub і МХП.

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У результаті найбільший український виробник і експортер птиці МХП отримає готову екотехнологію для переробки відходів. За словами Сергія Клюса, участь в акселерації стартапів – дуже корисний досвід, адже в рамках проекту рішення пілотувалося на базі однієї з птахофабрик МХП Оріль-Лідер.

Завдяки проекту MHP accelerator 2.0 вчені навчилися робити зі своїх знань бізнес. Тепер Клюси планують впровадити свою технологію на всіх українських птахофабриках.

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