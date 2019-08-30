Обмін ув’язненими – це фейк чи надія на їх повернення? Що відомо про полонених, хто поширив інформацію та на яких умовах Росія хоче віддати політв’язнів – розповідають Факти ICTV.

Обмін ув’язненими відбувся – зранку соцмережі вибухнули цією новиною. Її навіть репостнув новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка. Втім, пізніше виявилось, що інформація – недостовірна, і сьогодні довгоочікуваного повернення українських полонених не буде.

Звідки з’явилась інформація?

Інформацію на своїй сторінці Facebook написала співробітниця Верховної Ради Анна Ісламова. Її пост поширив собі у профіль новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка.

В нього і підхопили інформацію ЗМІ. Анна Ісламова ж зіслалась на новину медійників, які опублікували твіт російського чиновника, колишнього депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Пізніше ж Офіс президента спростував інформацію, заявивши, що переговори щодо обміну тривають. А згодом прес-секретар СБУ повідомила – сьогодні його точно не буде.

– Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в п’ятницю не відбудеться. Кінцевої дати поки що немає.

За даними Радіо Свободи, джерела у правоохоронних органах кажуть, що обмін відклали до наступного тижня.

Взагалі історія з обміном почала обговорюватись у медіа ще 10 днів тому. Причому, і російська, і українська сторони підтвердили, що ведуть переговори, втім не уточнювали, на якій вони стадії.

Політолог Олексій Якубін вважає, що “мильну бульбашку ” з обміном підігріло два фактори – те, що Кирила Вишинського, керівника РИА Новости Украина, звільнили, і те, що новий генпрокурор зробив репост, “підтвердивши” достовірність інформації.

– З одного боку, перші дійсно інформацію почали публікувати російські ЗМІ та Telegram-канали, а з іншого – тут зіграв роль дефіцит комунікації з боку української влади. Коли влада створює дефіцит інформації, будь-яка чутка починає грати роль реальних фактів, – вважає експерт.

Хто у списку?

Оскільки інформація не перевірена, точна кількість осіб, яких збираються обміняти – невідома. За різними джерелами, їх від 32 до 35.

Орієнтовно список виглядає так:

Олег Сенцов;

Павло Гриб;

Володимир Балух;

Микола Карпюк;

Станіслав Клих;

Олександр Кольченко;

Роман Сущенко;

Едем Бекіров;

Та 24 моряки:

Юрій Будзило;

В’ячеслав Зінченко;

Андрій Оприско;

Сергій Цибізов;

Андрій Артеменко;

Володимир Терещенко;

Євген Семидоцький;

Віктор Безпальченко;

Андрій Шевченко;

Володимир Варимез;

Михайло Власюк;

Богдан Головаш;

Сергій Чуліба;

Олег Мельничук;

Богдан Небилиця;

Владислав Костишин;

Сергій Попов;

Юрій Без’язичний;

Роман Мокряк;

Андрій Ейдер;

Василь Сорока;

Андрій Драч;

Володимир Лісовий;

Денис Гриценко.

Що відомо про полонених?

За різними оцінками, в Росії понад 70 українських політв’язнів. Всі вони поплатились за свою антиросійську або проукраїнську позицію. Український прапор, дописи у соцмережах та власна точка зору можуть стати причиною жорстокого вироку. Коротко розповідаємо, за що утримують українців у російських в’язницях.

Олег Сенцов. Сенцов – український режисер, якого шість років тому затримала ФСБ у Криму. Силовики заявляли про те, що режисер готувався до здійснення вибухів у складі терористичної організації. Його засудили до 20 років колонії суворого режиму. У 2015 році міжнародне співтовариство визнало Сенцова політичним в’язнем.

На підтримку всіх політв’язнів, яких утримували в Росії, український режисер оголосив голодування і протримався 145 днів. Через погіршення стану здоров’я він змушений був його завершити.

Олександр Кольченко. Громадського активіста затримали у Криму разом із Сенцовим. Вони проходили за однією справою, але Кольченку дали вдвічі менший строк – 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Павло Гриб. 19-річний Гриб познайомився у соцмережах з дівчиною, а вже за кілька місяців переписування вирушив на зустріч з нею до білоруського Гомеля. Там за загадкових обставин його викрали російські спецслужби. Тільки за декілька тижнів після зникнення хлопця виявилось, що він перебуває у СІЗО Краснодарського краю, де його звинувачують у сприянні терористичній діяльності. Правоохоронці стверджують, що Павло нібито переконував дівчину закласти вибухівку у її школі. Його засудили до шести років позбавлення волі.

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Володимир Балух. Фермер та громадський активіст Балух був затриманий у грудні 2016 року у Криму. ФСБ нібито знайшла в його будинку патрони і тротилові шашки, його звинуватили у зберіганні боєприпасів і засудили до трьох років і п’яти місяців позбавлення волі. Та у СІЗО на нього завели ще одну справу – за “побиття” начальника ізолятора тимчасового тримання. Термін покарання збільшили до чотирьох років і 11 місяців.

Микола Карпюк та Станіслав Клих. Їх затримали ще у березні 2014 року під час перетину українсько-російського кордону.

У травні 2016 чеченський суд виніс вирок – 22,5 років для Карпюка і 20 для Клиха. Причина – вбивство російських військових у Грозному у 1995-1995 роках. Причому обвинувачення не надало жодних доказів того, що чоловіки були у Чечні в той час. Самі вони зазначають, що ніколи не відвідували республіку. Проти Клиха навіть застосовували тортури, щоб той дав неправдиві свідчення. Це відобразилось на психічному здоров’ї чоловіка.

Роман Сущенко. Сущенко – український журналіст, кореспондент видання Укрінформ. Його затримали у Москві у вересні 2016 року. Туди він приїхав з Парижа, де жив і працював останні шість років. Росія звинуватила журналіста у шпигунстві, а вже у 2018 році засудила до 12 років в колонії суворого режиму. І навіть Верховний суд, до якого подавали апеляцію, визнав рішення законним.

Українські моряки. У листопаді 2018 року Росія затримала три українські судна з їх екіпажами на борту. Два артилерійські катери Бердянськ і Нікополь та буксир Яни Капу слідували з порту Одеси до Маріуполя. Біля берегів Криму російські військові почали таранити, обстрілювати, а у підсумку захопили судна.

Так 24 моряки опинились в полоні. Їх звинуватили у “незаконному перетині кордону”. За російським законодавством їм загрожує до шести років. Втім, остаточний вирок так і не винесли, щоразу продовжуючи їм перебування під вартою.

Навіщо Росії обмінювати полонених?

Росія довгий час утримувала українських в’язнів, не поступаючись і не погоджуючись на їх обмін. Втім, щось змусило їх змінити позицію.

На думку політолога Олексія Якубіна, Росії більше не вигідно утримувати полонених, через яких на них можуть тиснути міжнародні партнери.

– Ми чуємо такі сигнали, що Росія може відродити формат G8, а якщо будуть виконувати Мінськ, частину санкцій можуть з них зняти. А полонені, які перебувають у в’язницях, створюють токсичну атмосферу. Росії не вигідна ця ситуація, – пояснює він.

Хоча експерт додає – не менш важливо, на яких умовах відбудеться обмін.

– Наскільки розумію, Росія вважає, що моряки – підозрювані, і вона готова повернути їх за формулою, що цей процес має відбуватись нібито в Україні. Треба подумати, якою буде політико-юридична формула такого повернення.

Своя версія у засновника відомого британського розслідувального видання Bellingcat. Еліот Гіґґінс у своєму Twitter зазначив, що українська сторона нібито погодилась видати Росії Володимира Цемаха, який є одним з підозрюваних у збитті Боїнга рейсу MH17.

Причому він наголошує – видавання Цемаха вплине на юридичний процес у справі літака.

Попри все, крига зрушила. З’явилась надія, що українських політв’язнів, яких роками незаконно утримують в Росії, все ж таки вдасться звільнити.

Нагадуємо, Факти ICTV стежать за розвитком подій щодо можливого обміну ув’язненими в текстовому онлайні.

Лілія Ященко