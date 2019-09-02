Проведення лібералізації ринку землі в Україні заплановане на 2020 рік.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до лібералізації ринку землі планують підійти дуже ретельно.
Запровадити реформу планують в середині 2020 року.
– Ми змоделюємо її таким чином, аби ніхто не втратив землю, аби люди стали багатшими внаслідок реформи. Щоб не спекулювали, щоб не було рейдерства, – сказав Гончарук.
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Прем’єр-міністр вважає, що 2020 рік також має стати тим часом, коли в Україні відбудеться масштабна цифровізація.
До слова, Олексій Гончарук вважає, що економіка України може зрости на 40% протягом наступних п’яти років.
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