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Факти / Україна

Ринок землі відкриють у середині 2020 року – Гончарук

Проведення лібералізації ринку землі в Україні заплановане на 2020 рік.

Ринок землі

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до лібералізації ринку землі планують підійти дуже ретельно.

Запровадити реформу планують в середині 2020 року.

– Ми змоделюємо її таким чином, аби ніхто не втратив землю, аби люди стали багатшими внаслідок реформи. Щоб не спекулювали, щоб не було рейдерства, – сказав Гончарук.

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Прем’єр-міністр вважає, що 2020 рік також має стати тим часом, коли в Україні відбудеться масштабна цифровізація.

До слова, Олексій Гончарук вважає, що економіка України може зрости на 40% протягом наступних п’яти років.

Фото: Dreamstime

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