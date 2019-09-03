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Факти / Світ / Росія

РосЗМІ дізналися про нову схему обміну ув’язненими між РФ і Україною

Українських в’язнів відправлять в Україну з копіями матеріалів розслідування, завіреними у нотаріуса.

РосЗМІ дізналися про нову схему обміну ув’язненими між РФ і Україною

Схема обміну ув’язненими між Росією і Україною була змінена.

Українських в’язнів відправлять в Україну не з матеріалами розслідування, а з копіями, завіреними у нотаріуса.

Читайте: Обмін утримуваними відкладається до наступного тижня – джерело

Таким чином Росія зможе засудити їх заочно, а в Україні не закриють кримінальні справи.

Нагадаємо, помічник президента України Володимира Зеленського висловив сподівання, що обмін утримуваними між Україною і Росією відбудеться найближчим часом.

Джерело: Коммерсантъ

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