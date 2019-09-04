ПрАТ Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка за підтримки видавництва Саміт-Книга видасть книгу Accelerated Startup про розвиток стартапів.

Масштабна українська компанія МХП підтримала проект видання українською мовою бізнес-бестселера Віталія Голомба Accelerated Startup – практичного посібника з системного прискореного розвитку стартапів.

– Книга, про необхідність якої в Україні так довго говорили стартапери та інноватори, виходить у вересні за підтримки видавництва Саміт-Книга. Це дуже актуальний досвід і знання для нашої країни, – повідомляє на своїй сторінці у Facebook видавець Іван Степурін.

Голомб відомий світовій бізнес-спільноті як успішний венчурний інвестор і серійний підприємець. Протягом останнього десятиліття він був ментором в 11 акселераторах (зокрема легендарному 500 Startups) в США, Європі та Азії, об’їздив 60 країн в ролі спікера, ментора та учасника конференцій.

Інтерес українського стартап-ком’юніті до Accelerated Startup викликаний тим, що книга узагальнює колосальний досвід у бізнесі Віталія Голомба. Її швидко взяли на озброєння передові розуми світу, оскільки вона дає чіткі рекомендації про те, як досягти успіху в своїй справі та не розгубити творчий потенціал на шляху від ідеї до її реалізації, а також вчить стартаперів йти в ногу з часом і бути на півкроку попереду всіх конкурентів.

– МХП розглядає свій новий видавничий проект як спосіб мотивувати талановитих українських підприємців-інноваторів розвивати свої ідеї на батьківщині. Для України важливо зупинити відтік інтелектуального капіталу, ми докладаємо для цього всіх зусиль, створюючи інфраструктуру для підтримки молодих бізнесів і надаючи можливості для їх інтеграції в інноваційну екосистему МХП. Це реальний інструмент реалізації творчого потенціалу талановитої молоді. Першим масштабним освітнім проектом для підприємців, які бажають створювати та розвивати свою справу, став онлайн-курс How to Startup, який ми розробили спільно з провідними українськими та зарубіжними стартаперами та експертами. Другим таким проектом стане книга Віталія, яка, я впевнена, буде корисна і технологічним підприємцям-початківцям, і тим, хто вже занурений в тему, – поділилася Ксенія Прожогіна – директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП.

Одна з найбільших груп в українській аграрній індустрії МХП є драйвером модернізації українського агросектора. З ініціативи агрохолдингу та його партнерів в Україні створена програма акселерації і впровадження стартапів MHP accelerator.

Вона покликана модернізувати українську аграрну індустрію, а також зупинити відтік з країни носіїв передових технологічних ідей і рішень. Всім охочим екосистема акселерації стартапів дає можливість долучитися до вирішення практичних бізнес-завдань на базі підприємств МХП за напрямами Агробіотехнології, Інновації в автоматизації промислового виробництва, Енергоефективність, Зелена енергетика та управління відходами, Діджиталізація тощо.

Випускники проекту MHP accelerator вже почали промислову реалізацію своїх проектів в структурах холдингу Юрія Косюка в сфері аграрного виробництва та технологій, сучасних високотехнологічних рішень в сфері корпоративного управління.

Всім учасникам акселератора аграрних інновацій забезпечується підтримка коучів і менторів МХП, доступ до консультацій в сфері права, маркетингу та PR, фінансів, бізнес-адміністрування, HR та ін.

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МХП – провідна міжнародна агропромислова група, яку заснував і очолює відомий український бізнесмен Юрій Косюк. 34% її акцій належать іноземним інвесторам після внесення акцій компанії в лістинг Лондонської фондової біржі в 2008 році.

Сфера діяльності холдингу, що лідирує на українському ринку м’яса та птиці і є найбільшим його експортером на ринки 80 країн світу, – птахівництво, м’ясопереробка, тваринництво, рослинництво і переробка зерна.

Бізнес групи представлений виробничими та логістичними активами в Україні, а також на Балканах, в Нідерландах і Словаччині, в ОАЕ діє дистрибуційний офіс. До складу українського дивізіону МХП входить 30 підприємств в 14 регіонах, які забезпечують робочі місця для понад 28 тис. співробітників.

Нагадаємо, за даними сервісу StartupBlink, Київ посів 34 місце у рейтингу найбільших стартап-міст.