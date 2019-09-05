Переможцем конкурсу на проведення аудиту Укроборонпрому стала компанія Baker Tilly Ukraine.

Перший консолідований аудит державного концерну Укроборонпром проведе міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly Ukraine.

Крім зазначеної компанії участь в конкурсі брала Ernst & Young. Обидві входять до шісти найбільших аудиторських компаній світового рівня.

Baker Tilly Ukraine має досвід у проведенні аудиту підприємств, які працюють у сфері оборонної промисловості.

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– Моє бачення – аудитори повинні почати працювати в Концерні до кінця поточного року. Наразі створюємо для них ці умови, – розповів гендиректор Укроборонпрому.

До слова, переможцем тендеру на постачання військово-транспортних літаків в Перу став Укроборонпром.