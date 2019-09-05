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Факти / Україна

Перевірку Укроборонпрому проведе міжнародна аудиторська компанія

Переможцем конкурсу на проведення аудиту Укроборонпрому стала компанія Baker Tilly Ukraine.

Перевірку Укроборонпрому проведе міжнародна аудиторська компанія

Перший консолідований аудит державного концерну Укроборонпром проведе міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly Ukraine.

Крім зазначеної компанії участь в конкурсі брала Ernst & Young. Обидві входять до шісти найбільших аудиторських компаній світового рівня.

Baker Tilly Ukraine має досвід у проведенні аудиту підприємств, які працюють у сфері оборонної промисловості.

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– Моє бачення – аудитори повинні почати працювати в Концерні до кінця поточного року. Наразі створюємо для них ці умови, – розповів гендиректор Укроборонпрому.

До слова, переможцем тендеру на постачання військово-транспортних літаків в Перу став Укроборонпром.

Джерело: Укроборонпром

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