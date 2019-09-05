Фігуранта справи катастрофи MH17 Володимира Цемаха можуть обміняти на українського режисера Олега Сенцова.
Володимира Цемаха, який є фігурантом справи катастрофи MH17, відпустили з-під варти для того, щоб обміняти на українського політв’язня Олега Сенцова.
Наразі український режисер відбуває незаконний тюремний термін в РФ.
За інформацією Коммерсантъ, звільнення Цемаха свідчить про те, що найближчим часом може відбутися обмін ув’язненими між Україною і РФ.
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Також видання повідомляє, що звільнення екс-зенітника “ДНР” було однією з умов для включення Сенцова у списки для обміну.
До слова, президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори щодо обміну ув’язненими знаходяться на фінальній стадії.
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