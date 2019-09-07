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Літак, що вилетів із Внуково, приземлився в Борисполі

Літак спеціального льотного загону Росія Ту-204-300 з українськими в’язнями приземлився в аеропорту Бориспіль.

Літак, що вилетів із Внуково, приземлився в Борисполі

В українському аеропорту Бориспіль приземлився літак Ty-204-300, який знаходиться у власності Спеціального льотного загону Росії.

Імовірно, російський спецборт пустий та прибув, щоб забрати тих, кого видає Україна в рамках обміну полоненими з Російською Федерацією.

Читайте: Із московського СІЗО Лефортово виїхали два автобуси

Нагадаємо,  адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин заявляють, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО Лефортово, ймовірно, до пункту обміну полоненими.

Фото: Andriy Tsaplienko

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