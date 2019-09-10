Згідно с новим курсом Нацбанку, гривня зміцнилася до долара на 14 копійок та оновила трирічний історичний максимум.
Національний банк України оновив трирічний історичний максимум курсу гривні, встановивши його на рівні 24,88 грн/дол на середу, 11 вересня.
Таким чином долар здешевшав ще на 14 копійок у порівнянні з минулою добою.
Офіційний курс до євро на завтра встановлено на рівні 27,47 грн/євро.
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Водночас на міжбанку гривня просіла до долара на 5 копійок. У вівторок, 10 вересня, котирування української валюти під час закриття торгів встановилися на рівні 25,00/25,03 грн/дол.
До слова, банкіри назвали прогнозований курс гривні до кінця 2019 року.
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