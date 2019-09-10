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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар коштує менше 25 грн вперше за три роки – курс НБУ

Згідно с новим курсом Нацбанку, гривня зміцнилася до долара на 14 копійок та оновила трирічний історичний максимум.

Курс гривні до долара

Національний банк України оновив трирічний історичний максимум курсу гривні, встановивши його на рівні 24,88 грн/дол на середу, 11 вересня.

Таким чином долар здешевшав ще на 14 копійок у порівнянні з минулою добою.

Офіційний курс до євро на завтра встановлено на рівні 27,47 грн/євро.

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Водночас на міжбанку гривня просіла до долара на 5 копійок. У вівторок, 10 вересня, котирування української валюти під час закриття торгів встановилися на рівні 25,00/25,03 грн/дол.

До слова, банкіри назвали прогнозований курс гривні до кінця 2019 року.

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